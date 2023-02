Assassin’s Creed Valhalla Dawn of Ragnarok: Stephanie Economou vince il Grammy per la miglior colonna sonora di un videogioco

Il primo Grammy della colonna sonora di un videogioco è stato vinto da Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök. La compositrice Stephanie Economou, ha vinto il Grammy inaugurale nella categoria “Migliore colonna sonora per videogiochi e altri media interattivi”.

Il punteggio di Economou ha battuto quelli di Aliens: Fireteam Elite, Call of Duty: Vanguard, Marvel’s Guardians of The Galaxy e Old World. Parlando al sito web ufficiale dei Grammy, Economou ha dichiarato di sentirsi scioccata e stupita per aver vinto il premio. Di seguito la dichiarazione:

Sono onorata, soprattutto perché questo è il primo anno in cui esiste questa categoria. Quindi è grande, è una grande cosa, e mi sento molto convalidato da questa comunità e sono oltremodo grata di essere qui. Spero di aver coperto la maggior parte delle persone, ma davvero, le persone principali che voglio ringraziare per questa vittoria sono i musicisti, i solisti che hanno realizzato questa colonna sonora.

Secondo la Recording Academy, il premio:

riconosce l’eccellenza negli album di colonne sonore composte prevalentemente da colonne sonore originali e create appositamente per, o come complemento, un videogioco attuale o altri media interattivi rilasciati durante il periodo di qualificazione.

In una dichiarazione rilasciata nel 2022 in cui riconosceva cinque nuove categorie, inclusa la colonna sonora dei videogiochi, il CEO di Recording Academy Harvey Mason Jr ha dichiarato:

Siamo così entusiasti di onorare queste diverse comunità di creatori di musica attraverso i premi e gli emendamenti appena istituiti e di continuare a coltivare un ambiente che ispira cambiamento, progresso e collaborazione. La massima priorità dell’Academy è rappresentare efficacemente le persone della musica che serviamo e, ogni anno, ciò comporta l’ascolto dei nostri membri e la garanzia che le nostre regole e linee guida riflettano il nostro settore in continua evoluzione.

