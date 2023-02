404 GAME RE:SET è il nuovo gioco di Yoko Taro e SEGA

404 GAME RE:SET, il nuovo RPG per smartphone iOS e Android, sviluppato dal creatore della serie NieR, il famoso game designer Yoko Taro. SEGA annuncerà il gioco tra poco durante l’evento online su Youtube il 10 febbraio. Qui sotto potete vedere il teaser trailer del nuovo gioco.

La compagnia proprio oggi ha postato il teaser trailer ed il sito web per l’annuncio del gioco che, però, non include il titolo o il collaboratore, ma erroneamente ha pubblicato prima la versione sbagliata del video della premiere, la cui descrizione e titolo menzionavano i dettagli non ancora annunciati. Sarà possibile leggere la descrizione del gioco ed effettuare la pre-registrazione ai seguenti link:

È inoltre prevista una campagna di pre-registrazione in cui tutti i giocatori possono ricevere delle gemme che sarà possibile utilizzare per un massimo di 10 pull quando il gioco verrà lanciato. Ci saranno quindi dei meccanismi Gacha all’interno del nuovo titolo. Il sito web ufficiale del titolo sarà disponibile qui, per quanto riguarda l’account ufficiale Twitter sarà disponibile su @404GAMERESET ma è al momento ospitato su @MOD_SEGA.

Il teaser trailer mostra un mondo invaso dal logo e dai colori della compagnia “SEGA“. Lo smartphone lanciato all’inizio presenta il testo “Crea un futuro più luminoso” e “Distruggi SEGA“, prima di leggere finalmente “Il mondo cambierà il 10/02/2023.”

Nel frattempo vi lasciamo alla visione del teaser trailer qui sotto e appena avremo novità le pubblicheremo sul nostro sito.