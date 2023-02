Dead Space Remake: ecco l’Accolades trailer

Dead Space Remake, di Motive Studio ed Electronic Arts, è uscito da pochi giorni debuttando nella top ten della classifica settimanale dei più venduti a livello globale di Steam. Il gioco ha ricevuto ampi elogi dalla critica e per l’occasione EA e Motive Studio hanno pubblicato l’Accolades trailer.

Basato sul titolo horror di sopravvivenza fantascientifico del 2008 di Visceral, Dead Space è ricostruito da zero sul Frostbite Engine. Insieme a splendide immagini, il protagonista Isaac Clarke è ora completamente doppiato da Gunner Wright (con il suo aspetto da abbinare). Sono state inoltre aggiunte nuove meccaniche come Peeling System, Intensity Director, nuove missioni secondarie narrative e molto altro. Ricordiamo che è disponibile la nuova patch per il titolo. Inoltre, i giocatori potranno affrontare un finale segreto e alternativo nel gioco. Ricordiamo che Dead Space Remake presenta la modalità New Game Plus.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Il classico survival horror fantascientifico Dead Space torna, completamente ricostruito da zero, per offrire un’esperienza più profonda e coinvolgente. Questo remake offre un realismo visivo sbalorditivo, un audio atmosferico pieno di suspense e miglioramenti al gameplay restando fedele all’emozionante visione del gioco originale. Isaac Clarke è un comune ingegnere inviato in missione per riparare la USG Ishimura, un’enorme nave spaziale per la ricerca mineraria, e finirà per scoprire che qualcosa è andato terribilmente storto. L’equipaggio della nave è stato massacrato e la sua amata partner, Nicole, è scomparsa da qualche parte a bordo. Ora solo e armato esclusivamente dei suoi strumenti tecnici e delle sue abilità, Isaac si precipita alla ricerca di Nicole, man mano che il mistero da incubo di ciò che è accaduto a bordo della Ishimura viene svelato. Intrappolato con creature ostili chiamate necromorfi, Isaac affronta una lotta per la sopravvivenza non solo contro gli orrori crescenti della nave, ma anche contro la sua sanità mentale in rovina.

Dead Space Remake è disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.