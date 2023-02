Touhou Shinsekai Longing For An Alternative World sarà disponibile worldwide

Il publisher Giapponese Marvelous ha confermato che Touhou Shinsekai Longing For An Alternative World sarà pubblicato in tutto il mondo e sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, e PC. Purtroppo non è ancora disponibile una data d’uscita ma Marvelous ha affermato che il gioco sarà pubblicato in Nord America da XSEED Games e nelle regioni PAL da Marvelous Europe.

Basato sulla lunga serie Touhou Project Bullet Hell del Team Shanghai Alice, il nuovo titolo sarà un Action RPG con i personaggi iconici della serie in una storia completamente nuova. Il gioco è stato sviluppato da Ankake Spa, che in precedenza ha lavorato a Touhou: Scarlet Curiosity, un altro spin-off di Touhou. Da quanto mostrato nel teaser trailer, sembra che Touhou Shinsekai presenterà un gameplay tipico del genere action RPG, come il level-up dei personaggi, alberi delle abilità e incontri visibili.

Ecco una breve descrizione del titolo:

“Nel profondo delle montagne del Giappone, c’è una terra chiamata “Gensokyo” isolata dal mondo da una barriera circa 130 anni fa.

Reimu e Mariasa vivevano una vita pacifica lì, ma furono spinti fuori dalla barriera da uno strano fenomeno e vagarono in una città sconosciuta.

Lì hanno incontrato una ragazza di nome Touko, che possiede poteri soprannaturali e desidera ardentemente Gensokyo.

Questo incontro è stato per caso? La loro vita quotidiana sta per cambiare radicalmente.”

Ed infine ecco una breve descrizione del sistema di gameplay che offre il titolo:

Skill Panel – Usa le abilità per accumulare esperienza e renderle più forti. Dipende da te se padroneggi una serie di abilità o solo una.

Fabbro – Puoi riparare l’equipaggiamento presso la bottega del fabbro di Kogasa Tatara. Riparando il tuo equipaggiamento, le sue prestazioni cambieranno in modo casuale. Mira all’opzione più forte.

Macchina di Nitori – Puoi rafforzare il tuo personaggio entrando nella speciale capsula di rafforzamento di Nitori Kawashiro. Raccogli le pietre per rafforzare il tuo personaggio come preferisci.

Qui potete accedere al sito web del gioco e vi ricordiamo che Touhou Shinsekai Longing For An Alternative World sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, e PC ed ancora non sappiamo la data d’uscita. Nel frattempo potete vedere il teaser trailer qui sotto!