Atelier Ryza 3 Alchemist of the End and the Secret Key: ecco l’opening movie

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key, il finale della trilogia di Ryza, doveva uscire questo mese prima di essere posticipato a marzo. Intanto, Koei Tecmo e Gust hanno pubblicato l’opening movie trailer del gioco.

L’opening movie presenta l’intero cast giocabile nel JRPG. KOEI TECMO Europe ha rivelato in precedenza che pubblicherà due versioni in edizione speciale del gioco: una Premium Box e una Special Collection Box, disponibili esclusivamente attraverso il KOEI TECMO Europe Online Store. La versione Premium Box del gioco include un Art Book, un poster in stoffa B2 con un artwork originale, un set di due file trasparenti illustrati, un mini ciondolo in acrilico per il personaggio, un costume DLC ad accesso anticipato per Ryza e una copia del gioco il tutto racchiuso in una bellissima confezione da collezione. L’imperdibile versione Special Collection Box del gioco presenta tutti i contenuti della versione Premium Box, oltre a un portachiavi originale, una pergamena A1 con un artwork originale, una selezione di ciondoli acrilici con la copertina di ogni gioco della trilogia e un set di dodici carte illustrate. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale Nintendo:

Ryza e i suoi amici vivono sulla tranquilla Kurken Island, quando all’improvviso giunge la notizia della comparsa di un misterioso arcipelago nelle vicinanze. Per salvare la loro isola, Ryza e i suoi amici si imbarcheranno nella loro ultima avventura alla ricerca delle “radici dell’alchimia”. Ottenete vari tipi di chiavi, utilizzabili in molti modi durante la vostra avventura: per esplorare, sintetizzare e addirittura combattere. Ogni chiave ha un effetto diverso, quindi sta a te scoprire come sfruttarle al meglio. Ritrovate vecchie conoscenze e incontrate volti nuovi, che si riveleranno fondamentali per la vostra avventura. Provate molteplici combinazioni e formate una squadra imbattibile.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key uscirà il 24 marzo per PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch.