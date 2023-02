GeForce NOW: per il terzo anniversario arrivano nuovi giochi e sorprese

GeForce NOW, il servizio di streaming della nota azienda leader nella produzione di schede video, compie tre anni. In occasione di questo GFN Thursday NVIDIA, ha preso il tempo di ringraziare gli utenti per aver fatto arrivare fino a questo punto quello che potrebbe essere al momento, il miglior servizio di cloud gaming sul mercato.

Grazie alla nostra fantastica community e agli oltre 25 milioni di membri, GeForce NOW festeggia oggi i tre anni da quando è uscito dalla versione beta. Per seguire il mese di celebrazione, potete andare su Twitter e Facebook con l’hashtag #3YearsOfGFN .

Dal lancio, gli utenti hanno trasmesso in streaming oltre 700 milioni di ore dal cloud, goduto di un gameplay cinematografico da oltre 50 titoli che sfruttano RTX ON e DLSS e giocato in streaming da una libreria di giochi in crescita con oltre 1.500 titoli . Ci siamo espansi a livello globale con oltre 30 data center e partner GeForce NOW Alliance in Giappone, Turchia, America Latina e altro ancora. Le prestazioni sono aumentate con la Ultimate membership con architettura Ada Lovelace, in cui i membri possono giocare in streaming fino a 4K a 120 fps o fino a 1080p a 240 fps in Giochi supportati da NVIDIA Reflex su rig RTX 4080. I membri Ultimate possono anche eseguire lo streaming a risoluzioni ultrawide, una novità per il cloud gaming, oltre a sperimentare il ray tracing e NVIDIA DLSS 3 nei giochi supportati.

Per continuare a celebrare questo anniversario, a partire dalla prossima settimana, i membri di GeForce NOW potranno ottenere un premio, Dying Light 2 in omaggio, con molte altre novità per gli utenti Priority e Ultimate.

Ma ora veniamo ai giochi! Questa settimana abbiamo 9 titoli pronti per lo streaming, tra cui Deliver Us Mars, completo di ombre e illuminazione con ray tracing per un gameplay coinvolgente e fuori dal mondo. Ecco l’elenco completo:

Raiden IV x MIKADO remix

SEASON: A letter to the future

Spongebob SquarePants: The Cosmic Shake

Superfuso

Deliver Us Mars

PERISH

City of Gangsters (gratuito su Epic Games Store , 2-9 febbraio)

SpellForce : Conquista di Eo (Nuova versione su Steam e Epic Games Store , 3 febbraio)

Immortals Fenyx Rising ( Steam )

Di seguito il resto della lineup che arriverà nel corso del mese, inclusi 9 giochi day-and-date come Atomic Heart, Wild West Dynasty e Scars Above:

Dark and Darker playtest

Labyrinth of Galleria: The Moon Society

Wanted: Dead

Elderand

Wild West Dynasty

The Settlers: New Allies

Atomic Heart

Chef Life — A Restaurant Simulator

Blood Bowl 3

Scars Above

Heads Will Roll: Reforged

Above Snakes

Across the Obelisk

Captain of Industry

Cartel Tycoon

Ember Knights

Inside the Backrooms

SimRail

