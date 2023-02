Blood Bowl 3: il nuovo trailer fa una panoramica sul gamplay

Studio Cyanide e NACON hanno pubblicato un nuovo trailer di Blood Bowl 3, prossimo capitolo dello strategico/sportivo che sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S dal 23 febbraio 2023. Potete vedere il filmato qui sotto, che fa una panoramica generale del gameplay, le abilità, le diverse fazioni e le regole di gioco.

Qui sotto potete leggere le caratteristiche di gioco.

Il Blood Bowl è una brutale competizione tra elfi, umani, orchi e altre creature fantasy ispirata al gioco del football. Ma sapete qual è la particolarità di Blood Bowl 3? Diamo un’occhiata al nuovo gioco, a poche settimane dal lancio, che si preannuncia già un successo strepitoso!

In occasione dell’uscita di Blood Bowl 3 saranno disponibili 12 fazioni. Il ritorno delle più emblematiche, come i Nani e gli Elfi Oscuri, sarà accompagnato da nuove fazioni come la Nobiltà Imperiale, l’Alleanza del Vecchio Mondo, i Rinnegati del Caos e gli Orchi Oscuri… per non parlare di quelle che verranno aggiunte in seguito!

Anche i campi in evoluzione sono pieni di sorprese: in determinate condizioni, possono cambiare durante il corso della partita e modificarne le regole. Kraken, caldo insopportabile o addirittura invasione di insetti: questi eventi regaleranno dei momenti fantastici!

Tra le nuove caratteristiche, Blood Bowl 3 include un’importante riprogettazione del sistema di passaggio, per garantire un migliore equilibrio di squadra. Il passaggio della palla non è più legato all’Agilità, ma a una nuova caratteristica: Abilità di passaggio. Avrete anche la possibilità di imparare nuove abilità che vi saranno utili per elaborare le vostre strategie.

Anche il sistema di livellamento è stato completamente rinnovato per offrire una maggiore flessibilità e più equilibrio all’interno delle squadre.

Molte altre particolarità vi aspettano! Personalizzazione dei giocatori e delle squadre, sistema di stagioni, classifiche ufficiali: tutto pensato per permettere a ogni allenatore di distinguersi e di vivere un’esperienza unica. Potrete quindi sfoggiare il vostro stile distintivo nel Vecchio Mondo durante la campagna per giocatore singolo Clash of Sponsors e contro altri giocatori.

Blood Bowl 3 sarà disponibile in diverse edizioni: