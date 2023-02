Horizon Call of the Mountain raggiunge il gold

In queste ore Guerrilla ha annunciato che Horizon Call of the Mountain ha raggiunto il gold, che dunque lo sviluppo è terminato ed è pronto ad uscire. Il gioco è un nuovo capitolo della saga post apocalittica con le Macchine, pensato appositamente per PlayStation VR2, e che uscirà su PS5 proprio con il lancio del visore Sony il 22 febbraio. Protagonista sarà Ryas, e per festeggiare la fine dello sviluppo, è stato pubblicato proprio il suo tema musicale, che potete sentire in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche di Horizon Call of the Mountain, attraverso il PlayStation Store:

Scala picchi colossali, fronteggia Macchine spaventose e scopri un oscuro pericolo che minaccia il mondo di Horizon mentre rispondi al richiamo della montagna in una nuova e coinvolgente avventura per PlayStation VR2.

– Gioca da una nuova prospettiva – ammira paesaggi mozzafiato da altezze vertiginose che spaziano sulle terre dei Carja e dei Nora dagli occhi di Ryas, il nuovo protagonista del gioco.

– Goditi il sontuoso mondo naturale di Horizon a 360 gradi e interagisci con l’ambiente usando i due controller PlayStation VR2 Sense.

– Immersività totale – usa movimenti intuitivi per scalare montagne, cacciare Macchine, scoccare frecce e creare oggetti usando materiali grezzi.

– Vivi una nuova avventura – esplora un mondo pulsante di vita e ricco di Macchine pericolose, tribù autentiche, missioni appassionanti, nuovi personaggi e vecchie conoscenze.

– Condividi l’esperienza – parti per un’avventura fluviale piena di sorprese che ti dà la possibilità di mostrare le meraviglie di PS VR2 ad amici e familiari.

Qui sotto potete sentire il team di Ryas.