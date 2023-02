Capes: lo strategico con supereroi sarà pubblicato da Daedalic Entertainment, su PC e console

Lo sviluppatore Spitfire Interactive e il publisher Daedalic Entertainment hanno annunciato la loro collaborazione per Capes, strategico con supereroi. Lo sviluppo del titolo continuerà a essere curato dallo studio australiano, con Capes che farà ora parte della linea editoriale di Daedalic, e il gioco vedrà la luce nel corso dell’anno su più piattaforme.

La versione PC era già nei piani, ed ora, con la pubblicazione del gioco da parte di Daedalic Entertainment, arriverà anche su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox X/S. Una nuova demo è disponibile durante lo Steam Next Fest a partire da oggi e fino al 13 febbraio.

Questa la descrizione del gioco:

Capes è un gioco di strategia a turni in cui i giocatori assemblano una squadra di supereroi unici e combattono per riprendersi la loro città, ora controllata da despoti malvagi. Vent’anni fa, i supercriminali hanno vinto. Da allora, hanno creato una città distopica in cui sviluppare superpoteri è un crimine e nessuno ha osato opporsi a loro. Fino ad oggi!

Giocate in una serie di campagne cupe e grintose e di incarichi di pattugliamento, portate avanti la storia o prendetevi del tempo per esplorare con missioni secondarie che sbloccano altri eroi. Completa le sfide per guadagnare punti abilità e aumentare i poteri e le capacità dei tuoi eroi, mentre impari a conoscere le loro vite e le loro storie.

CARATTERISTICHE:

Siate potenti: Impersonate eroici protettori degli innocenti, ognuno con abilità e poteri unici. Dominate il vostro eroe e scatenate le vostre devastanti abilità finali!

Assemblate la vostra squadra: Scegliete la squadra giusta per la missione giusta. I combattimenti non si basano su numeri casuali, quindi scegliete con saggezza per avere la meglio!

Salite di livello: Completate missioni impegnative e missioni secondarie per migliorare i vostri eroi con nuove abilità e potenziamenti!

Sconfiggi il male: affronta i cattivi e gli scagnozzi delle multinazionali criminali. Avete le carte in regola per liberare la vostra città dalle grinfie della malvagità?

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer che annuncia Daedalic Entertainment publisher di Capes (precedentemente era Defiant Development).