AMD: la nuova APU per laptop è quasi due volte più veloce di Steam Deck

Sono emersi i primi benchmark che rivelano le prestazioni grafiche dell’ultima APU per computer portatili di AMD. Con il nome in codice Phoenix e il marchio Ryzen serie 7040, il core grafico 780M del chip utilizza la tecnologia grafica RDNA e offre prestazioni più veloci di circa il 25% rispetto alla vecchia grafica 680M dell’APU Ryzen 6000 e quasi il doppio rispetto alla grafica AMD dello Steam Deck.

In particolare, i numeri provengono dal vecchio 3DMark Time Spy. Secondo un poster del forum cinese Bilibili (da Tom’s Hardware), la GPU 780M raggiunge circa 3.000 punti. Rispetto ai circa 2.400 punti della vecchia 680M e ai circa 1.700 punti dello Steam Deck. Per contestualizzare ulteriormente questi numeri, una Nvidia GTX 1060 per desktop raggiunge circa 4.200 punti, mentre una RTX 2050 per laptop arriva a 3.200 punti. La RTX 3060, invece, raggiunge quasi 9.000 punti e la RTX 4080 14.835 punti.

Per molti versi, è l’APU dello Steam deck a costituire il confronto più interessante. Anche questa è prodotta da AMD ed è molto meno potente del nuovo chip Phoenix e della sua Radeon 780M. La nuova APU ha 768 shader core RDNA 3-spec e 32 uscite di rendering, clock fino a 2,9GHz e prestazioni di elaborazione massime di 8,9TFLOPS. La GPU dello Steam Deck, invece, ha 512 core shader RDNA 2-spec e 16 uscite di rendering, con prestazioni massime di 3,3TFLOPS.

Il piccolo inconveniente è che gli 8,9TFLOPS della 780M dipendono dall’ingegnosa architettura di shader RDNA 3 a doppia pompa. In pratica, non sempre garantisce prestazioni doppie. Si potrebbe quindi affermare che la 780M ha prestazioni più vicine ai 4,5TFLOPS di shader grezzi, il che è in effetti più in linea con i risultati trapelati da Time Spy.

Naturalmente, lo Steam Deck ha un display a risoluzione piuttosto bassa, 1.280 x 800 pixel, ed è per questo che la sua potenza grafica relativamente modesta è sufficiente per una buona esperienza di gioco. Si tratta di circa un milione di pixel.

Nel frattempo, un display da 1080p ha due milioni di pixel. Quindi, se la nuova grafica 780M è davvero due volte più veloce di uno Steam Deck, si tratta di un’APU adatta a uno schermo a 1080p quanto il chip dello Steam Deck è adatto al suo display. Il che non sembra affatto male.

Tutto ciò suggerisce che l’ultima APU di AMD potrebbe offrire un’esperienza di gioco decente. Probabilmente non comprereste mai un portatile con una 780M specificamente per il gioco. Ma se doveste acquistarne uno, magari come macchina da lavoro, non vi lamentereste se si rivelasse una soluzione decente per i giochi.

