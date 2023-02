ASUS: il nuovo case “dual chamber” TUF Gaming GT502

ASUS annuncia il case TUF Gaming GT502, dotato di doppia camera, vetro temperato panoramico e spazio a sufficienza per alloggiare fino ad un massimo di 13 ventole. Gli amanti del PC DIY sono ben consci dell’importanza del raffreddamento e di quanto questo fattore non possa essere trascurato o semplicemente posticipato ad una fase successiva alla scelta dei componenti, soprattutto quando si impiegano componenti particolarmente performanti e di fascia alta.

Le moderne CPU e schede video ad alte prestazioni offrono una potenza di elaborazione senza precedenti per gamer, creator e utenti di ogni tipo, necessitando proprio di un sistema di raffreddamento adeguato e di qualità, che permetta di sfruttare in pieno tutto il loro potenziale. Il nuovo chassis TUF Gaming GT502, con il suo design termico “dual chamber”, offre ai builder un case accattivante e versatile, generoso nei volumi interni e progettato per ospitare efficacemente anche componenti di fascia alta.

Lo chassis ASUS TUF Gaming GT502 offre agli utenti un’ampia gamma di opzioni per progettare il sistema di raffreddamento della loro prossima build ad alte prestazioni. È proposto in due varianti di colore, con una Black Edition e una White Edition che sapranno certamente interpretare ed esprimere stili diversi, per setup esclusivi e personalizzati, a partire proprio dal sistema di raffreddamento.

Il design dual chamber offre un’ampia camera posteriore, che mette a disposizione uno spazio di 90 mm per un ideale cable management, ma questo è solo l’inizio. Permette di ospitare comodamente anche l’alimentatore e include una versatile staffa per montare fino a tre unità di archiviazione o persino un radiatore da 360 mm, ed è perfettamente isolato dai componenti primari, quelli che producono maggiore calore e sono alloggiati nella camera principale.

La gestione dei cavi è davvero semplice. La versatile staffa della ventola nella camera posteriore è dotata di appositi fermacavi e prese integrate; quindi, sia che venga utilizzata per l'archiviazione, per installare ventole o per il radiatore di un sistema di raffreddamento a liquido, è possibile instradare comodamente e ordinatamente tutti i cavi necessari.

