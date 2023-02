Ghost of Tsushima 2 avrà il multiplayer?

Ghost of Tsushima 2 non è stato ancora annunciato, ma già da diverso tempo si vocifera di un probabile sequel del titolo di Sucker Punch: e sembrerebbe che questo secondo episodio possa avere una componente multiplayer.

Sucker Punch sta infatti assumendo un Senior Multiplayer Mission Designer e un Senior Multiplayer Systems Designer. Potrebbe trattarsi anche di un altro titolo, ma non ci sono state voci o report che indichino che qualcosa di diverso da Ghost of Tsushima 2 sia in sviluppo presso lo studio. Gli annunci potrebbero però semplicemente indicare un’altra esperienza di Legends successiva al lancio.

Si legge nell’annuncio di lavoro:

“Sucker Punch sta cercando un Senior Multiplayer Mission Designer che condivida la nostra passione nel superare i limiti creativi e ridefinire le aspettative su ciò che i giochi possono essere. Il candidato prescelto avrà una passione per la costruzione di missioni robuste e dinamiche che forniscano nuove sfide ed emozioni sia per i principianti che per i veterani. Riconoscerà l’impatto delle scelte di progettazione del gioco sulle dinamiche sociali e le sfrutterà per creare esperienze cooperative di grande qualità per tutti i giocatori”.

Ovviamente, prendete il tutto con le pinze, in attesa di conferme ufficiali, a partire proprio dall’eventuale annuncio di Ghost of Tsushima 2.