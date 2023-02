Microsoft Store: in arrivo un aumento di annunci pubblicitari

Se il vostro problema principale con il Microsoft Store è che ricevete troppi risultati pertinenti quando cercate delle app, buone notizie: Microsoft sta ufficialmente lanciando Microsoft Store Ads, un modo in cui gli sviluppatori possono pagare per far apparire le loro app davanti ai vostri occhi quando andate sullo store per cercare qualcos’altro.

La pagina di destinazione per questa funzione dice che le app appariranno durante le ricerche e nelle schede App e Giochi all’interno dell’app. Gli sviluppatori saranno in grado di monitorare se e dove gli utenti vedranno gli annunci e se scaricheranno e apriranno le app una volta visti gli annunci.

L’azienda ha anche fornito un aggiornamento sullo stato di salute dello Store, indicando il 2022 come “un anno record”, con più di 900 milioni di utenti unici in tutto il mondo e “un aumento del 122% rispetto all’anno precedente delle proposte di nuove app e giochi da parte degli sviluppatori”. Nell’ultimo anno o due l’azienda ha costantemente allentato le restrizioni sulle applicazioni dello Store, consentendo l’ingresso di applicazioni Win32 tradizionali e appoggiandosi anche all’app store Android di Amazon e al Windows Subsystem per Android per ampliare la propria selezione.

L’azienda ha lanciato un “programma pilota” di Microsoft Store Ads nel settembre del 2022 e l’aspetto degli annunci non sembra essere cambiato molto da allora. Gli annunci verranno serviti agli utenti del Microsoft Store su Windows 10 e Windows 11 e sono disponibili solo per gli sviluppatori che hanno già pubblicato le loro app sullo store. La nuova aggiunta può o meno produrre risultati di ricerca pertinenti per gli utenti, ma aggiunge più pubblicità a una piattaforma che ne ha già in abbondanza.

Un’installazione fresca di Windows 11 da una chiavetta USB estrae automaticamente una serie di app di terze parti dal Microsoft Store la prima volta che ci si connette a Internet, e Windows include numerosi annunci pubblicitari di Microsoft per Edge, Bing, Microsoft Start, Microsoft 365, OneDrive e altri prodotti e funzionalità.

