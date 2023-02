Pokémon: tre mesi di sfide con Team Championship

Team Championship è il nuovo evento di Pokémon che propone al giocatore tre mesi di sfide adrenaliniche in cui 10 squadre si contenderanno l’ambito titolo gareggiando con Scarlatto e Violetto su console portatile Nintendo.

La competizione è strutturata in modo molto simile all’NBA in cui le dieci squadre vengono create attraverso un sistema di scelta dei componenti condotto dai capitani di ciascun team. Tutte le squadre sono ispirate ad una regione: da Kanto, a Paldea, passando per Hisui.

L’evento rappresenta l’occasione per testare la Teracristallizzazione, una nuova meccanica introdotto con Scarlatto e Violetto che permette la trasformazione durante la battaglia. Ad arricchire la competizione inoltre ci sarà un vero e proprio steam e-sportivo raccontato da Francesco Pardini, Pietro Xella, Nicholas Ramacciotti ed Andrea Di Tivoli, con approfondimenti, classifiche, curiosità e tanto

altro, in diretta mondiale ogni Mercoledì dall’8 Febbraio al 26 Aprile alle ore 18:00, per tre mesi, sul canale Twitch di Francesco Pardini.

Dopo una prima fase preliminare, i primi 4 team passeranno poi ad una fase più acuta ad eliminazione diretta che decreterà i finalisti ed infine il vincitore.