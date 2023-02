Galaxy Book 3 Ultra è un MacBook Pro con una RTX 4070 nel cruscotto

Samsung ha recentemente tenuto il suo primo evento Galaxy Unpacked del 2023, durante il quale ha annunciato alcuni nuovi smartphone e computer portatili, tra cui il Galaxy Book 3 Ultra, che sembra dare del filo da torcere al MacBook Pro di Apple e si rivolge anche ai giocatori.

Il Galaxy Book Ultra 3 è un computer portatile da 16 pollici con schermo OLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e rapporto di aspetto 16:10. Il Galaxy Book Ultra 3 è dotato di un processore Core i o i i di 13a generazione e di una scheda grafica Nvid GeForce RTX 4070 o 4050. Vanta inoltre un processore Core i7 o i9 di 13a generazione e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4070 o 4050.

Nonostante l’assenza di un’opzione per una configurazione RTX 4090, le configurazioni del Galaxy Book Ultra 3 sono più che sufficienti per i professionisti creativi e i giocatori, rendendolo, sulla carta, un portatile più flessibile del MacBook Pro.

Sebbene negli ultimi anni Apple si sia orientata maggiormente verso i giochi, con versioni Mac di titoli importanti come No Man’s Sky e Resident Evil Village, MacOS non è ancora il sistema operativo ideale per i giochi. Questo perché la maggior parte dei giochi non è stata sviluppata con MacOS in mente e l’hardware stesso non è ancora al livello necessario per i giochi.

Naturalmente, Samsung non è la prima a cercare di creare un computer portatile in grado di rivaleggiare con il MacBook Pro, dato che computer portatili come la serie Dell XPS offrono prestazioni simili di alto livello con un design sottile in un fattore di forma portatile. Ma il design del Galaxy Book 3 Ultra, combinato con le più recenti offerte di CPU e GPU, lo rende un concorrente che vuole attrarre sia i professionisti creativi che i giocatori.

Il Galaxy Book 3 Ultra sarà disponibile a partire dal 17 febbraio a un prezzo di 2.399,99 dollari, 100 dollari in meno rispetto al modello base 2023 del MacBook Pro da 16 pollici.

