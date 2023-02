Hogwarts Legacy: evento GameStop e Warner Bros per il lancio del gioco

Warner Bros Games e GameStop hanno deciso di festeggiare l’arrivo in Italia di Hogwarts Legacy con un evento aperto al pubblico che si terrà il 9 febbraio a partire dalle 17 presso lo store GameStop di via Torino, 49 a Milano. Qui sotto potete vedere la locandina che invita i fan in attesa dell’uscita del gioco ambientato nel wizarding world e che sarà disponibile dal 10 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.(successivamente su PS4 e Xbox One – 4 aprile, e Nintendo Switch – 25 luglio)

Questa la descrizione del gioco, che arriverà :

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world, ambientato nel magico universo dei libri di Harry Potter. Parti all’avventura attraverso vecchi e nuovi angoli del mondo magico, scopri i suoi animali fantastici, distilla pozioni e padroneggia incantesimi, personalizza il tuo equipaggiamento e accresci i tuoi talenti, diventa il mago o la strega che hai sempre desiderato.

Vivi a Hogwarts nel 1800. Il tuo personaggio è uno studente che possiede la chiave di un antico segreto in grado di distruggere il mondo magico. Forgia alleanze, combatti i Maghi Oscuri e determina il fato del mondo magico. L’eredità che lascerai dipende solo da te. Scrivi la tua storia.

