TEKKEN: ecco quando comincerà il World Tour 2023

Durante le finali globali del TEKKEN World Tour 2022, Bandai Namco ha annunciato che l’edizione del 2023 avrà inizio con un evento competitivo dal vivo dedicato a TEKKEN 7. Il torneo in questione terrà conto dei risultati ottenuti negli eventi MASTER+, MASTER, CHALLENGER e DOJO a regione libera e dal vivo di tutto il mondo.

Le prime competizioni MASTER+, MASTER, CHALLENGER e DOJO dal vivo di quest’anno inizieranno il 31 marzo con l’EVO Japan e saranno seguite dal MIXUP del 22 aprile a Lione, in Francia. Durante l’evento i giocatori avranno diverse occasioni per guadagnare punti e salire di classifica:

Eventi DOJO : si tratta di competizioni offline e dal vivo aperte a tutti i giocatori nel mondo, la cui quantità di punti assegnata dipenderà dal numero dei partecipanti.

: si tratta di competizioni offline e dal vivo aperte a tutti i giocatori nel mondo, la cui quantità di punti assegnata dipenderà dal numero dei partecipanti. Eventi MASTER+, MASTER e CHALLENGER: si potrà partecipare tranquillamente da tutto il mondo al fine di guadagnare punti.

In concomitanza con l'annuncio è stato rilasciato anche un trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo), ma per avere maggiori informazioni basta visitare il sito ufficiale di TEKKEN a questo indirizzo, noi restiamo sintonizzati.