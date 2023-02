Diablo IV: nuove informazioni sull’open beta test in arrivo con il live stream del 17 e 18 febbraio, rumor

Come vi abbiamo già detto in precedenza, Blizzard permetterà ai giocatori di provare Diablo IV, tramite dei beta test, prima del lancio previsto per il 6 giugno. Le date della open beta potrebbero essere annunciate alla fine di questo mese all‘IGN Fan Fest. Rispondendo a una domanda sull’open beta per il gioco e su quando verranno svelate nuove informazioni, il GM di Diablo Rod Fergusson ha scritto:

Presto! Se solo questo mese stessimo presentando una sorta di momento di gioco in cui si potrebbe annunciare una cosa del genere…

Il gioco è stato ufficialmente confermato come parte della scaletta dell’evento, che sarà trasmesso in live streaming il 17 e il 18 febbraio. Inoltre, Blizzard Entertainment ha precedentemente confermato che coloro che pre ordinano Diablo IV avranno accesso anticipato alla sua open beta. Dettagli specifici su cosa esattamente ciò comporterà saranno probabilmente rivelati anche all’IGN Fan Fest. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Incontra Lilith

Lilith è tornata a Sanctuarium, evocata dopo eoni di esilio da un rituale oscuro. Il suo ritorno preannuncia un’era di oscurità e dolore.

Diablo IV sarà disponibile dal 6 giugno su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

