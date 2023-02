Overwatch 2: trailer e nuovi dettagli sulla Stagione 3

Il primo trailer per la Season 3 di Overwatch 2 è ora disponibile e possiamo vedere le novità che Blizzard apporterà al titolo a partire da nuovi cosmetici, eventi e speciali collaborazioni. La nuova stagione inizierà dal 7 febbraio dove Amaterasu Kiriko sarà la nuova skin Mitica.

Come con le precedenti skin Mitiche ci sono diverse variazioni di colore, capelli e costumi. Gli altri eroi come Moira, Junkrat e Reaper riceveranno nuove skin tramite il nuovo Pass Battaglia mentre le nuove skin per Ashe, Zenyatta, D.Va, Genji e Mei saranno disponibili sullo store. Non mancheranno nuovi eventi come l’evento di gioco Ultra Valentino che prevede anche LoverWatch, un dating simulator di Overwatch su browser. LoverWatch è un dating simulator testuale non canonico in cui giocatori e giocatrici potranno scegliere tra due percorsi di appuntamento: Mercy o Genji. In più sarà disponibile la skin Hanzo Cupido come ricompensa per questo evento, un finale segreto ed un highlight azione migliore della partita a tema.

Ritorna a gran richiesta la collaborazione tra Overwatch e One Punch Man dal 7 marzo al 6 aprile dove il personaggio Doomfist vestirà i panni di Saitama in una nuova skin. The Overwatch World Cup ritornerà a febbraio e nuove skin per Mercy, Cassidy, Sigma, Junker Queen, Wrecking Ball e Sombra saranno disponibili. La modalità Controllo riceve anche la sua prima mappa nel gioco con una forma che ricorda la gelida Antartide dove il giocatore combatterà nella stazione della Penisola Antartica. Questa mappa di Controllo completamente innevata prevede dei panorami unici, tra cui una nave rompighiaccio e una stazione di trivellazione sotterranea.

Come già accennato precedentemente Overwatch 2 riceverà un bilanciamento per la modalità competitiva, miglioramenti al matchmaking e generali. Ecco intanto un riassunto dei cambi più rilevanti fatti dagli sviluppatori:

Il totale di salute per tutti i tank sarà più basso in qualsiasi modalità di gioco che non preveda una coda ruoli, in modo da regolare la potenza di quegli eroi nelle modalità di gioco in cui è possibile avere più volte lo stesso eroe nella stessa squadra. I valori di salute dei tank resteranno gli stessi giocando in qualsiasi modalità con la coda ruoli abilitata.

La carica massima di Ultra conservata al cambio dell’eroe è stata ridotta dal 30% al 25%.

Mercy sta venendo depotenziata e buona parte degli eroi di supporto stanno ricevendo cambi al bilanciamento minori.

Infliggere danni ai nemici con l’Ultra di Ramattra ora rallenta la durata del timer anziché interromperlo del tutto.

Inoltre con la Stagione 4 gli sviluppatori rimuoveranno l’azzeramento del grado e il decadimento del grado, avendo capito che si tratta di un’esperienza fastidiosa e causa di problemi a giocatori e giocatrici.

Vi ricordiamo che Overwatch 2 è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch e qui sotto potrete vedere il nuovo trailer della Stagione 3!