Nintendo Switch a quota 122,55 milioni di unità vendute, i titoli first party superano il miliardo

Nintendo, nell’ultimo rapporto sui guadagni per il nono mese terminato il 31 dicembre 2022, ha annunciato che Nintendo Switch ha venduto ben 122,55 milioni di unità. La console ha venduto 8,22 milioni di unità nel trimestre che si è concluso lo stesso giorno ed il software ha raggiunto 76,71 milioni di vendite. In totale, le vendite mondiali dei titoli Nintendo Switch hanno superato i 944,30 milioni.

La compagnia ha rilasciato anche una lista aggiornata dei titoli first-party più venduti dove Mario Kart 8 Deluxe è ancora in prima posizione con 52 milioni di vendite. Pokemon Scarlatto e Violetto sono un interessante aggiunta con ben 20,61 milioni di unità vendute in meno di sette settimane dal day-one. Animal Crossing: New Horizons ha venduto ben 41,59 milione di unità in tutto il suo ciclo vitale seguito da Super Smash Bros. Ultimate a 30,44 milioni di vendite e The Legend of Zelda Breath of the Wild a quota 29 milioni.

Nintendo ha anche svelato le vendite delle sue pubblicazioni più importanti, dove possiamo vedere come Bayonetta 3 ha raggiunto le 1,04 milioni di unità vendute al 31 dicembre 2022, raggiunte in poco più di 2 mesi dal lancio. Splatoon 3, pubblicato a settembre 2022, continua il suo successo raggiungendo le 10,13 milioni di unità vendute mentre Xenoblade Chronicles 3 raggiunge quota 1,81 milioni di unità. Pokemon Legends Arceus potrebbe non aver raggiunto il picco di vendite che ha registrato Pokemon Scarlatto e Violetto ma si afferma a quota 14,63 milioni di unità vendute.

Ecco la top ten delle esclusive più vendute in casa Nintendo:

Mario Kart 8 Deluxe – 52 milioni Animal Crossing: New Horizons – 41,59 milioni Super Smash Bros. Ultimate – 30,4 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 29 milioni Pokémon Spada / Pokémon Scudo – 25,68 milioni Super Mario Odyssey – 25,12 milioni Pokémon Scarlatto / Pokémon Violetto – 20,61 milioni Super Mario Party – 18,79 milioni Ring Fit Adventure – 15,22 milioni Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Eevee! – 15,07 milioni

Vi ricordiamo come Nintendo potrebbe pubblicare il suo nuovo Direct questa settimana, anche se ancora non c’è niente di ufficiale.