Sonic Colors Ultimate è disponibile su Steam

Sega ha rilasciato Sonic Colors: Ultimate per Steam. Le edizioni Standard e Digital Deluxe sono disponibili con uno sconto del 30% fino al 13 febbraio. Diversi titoli di Sonic sono scontati su Steam fino alla stessa data, come l’acclamato Sonic Frontiers.

Come remaster del titolo per Nintendo Wii del 2011, Sonic Colours: Ultimate vede Sonic e Tails avventurarsi in un parco divertimenti interstellare costruito dal dottor Eggman. La loro missione è salvare i Wisps, ognuno dei quali conferisce poteri speciali per superare vari ostacoli. Oltre alla grafica e al frame rate migliorati, include una funzione in cui Tails impedisce a Sonic di cadere verso la morte. Sono disponibili anche Jade Ghost Wisp di Team Sonic Racing , Rival Rush Mode contro Metal Sonic e cosmetici sbloccati tramite Park Tokens. Anche la colonna sonora è stata rimasterizzata, anche se vacilla in alcuni punti rispetto all’originale. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina di Steam:

Unitevi a Sonic nella più bella avventura ad alta velocità di tutti i tempi in Sonic Colours: Ultimate. L’edizione Digital Deluxe include l’Ultimate Cosmetic Pack e il Pacchetto Musica Definitivo. Colora l’universo. Il malvagio Dr. Eggman ha costruito un luna park interstellare gigante, pieno di giostre e attrazioni colorate. Purtroppo lo alimenta con i wisp, gli alieni che ha catturato. Sfruttate la velocità fulminea di Sonic per liberare i wisp e scoprite i loro magnifici poteri segreti mentre esplorate sei mondi colorati unici, colmi di nemici pericolosi e ostacoli da superare.

Sonic Colors: Ultimate è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Epic Games Store e Steam.