Aiutate Robbie a festeggiare il compleanno di Toriko esplorando dungeon,

raccogliendo materiali e costruendo l’arredamento perfetto per la festa! Vivete questa commovente storia esclusivamente nella demo di void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2. Allenate le vostre abilità e prenditevi cura di Toriko nel minigioco “Osewatch” in stile tamagotchi. Trovate il trailer della demo qui sotto. Di seguito una panoramica del gioco tramite NIS Europe:

Immergetevi nelle profondità di un mondo infido ricoperto di funghi tossici con void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2. Dagli sviluppatori di Nippon Ichi Software arriva il secondo capitolo della serie Void Terrarium. In questo mondo sopraffatto dal degrado, persiste un’unica luce di speranza: una giovane ragazza di nome Toriko, l’ultima umana sopravvissuta. Il suo amico robot diventato custode, Robbie, l’ha curata per riportarla in salute all’interno delle comodità di un terrario in frantumi creato con l’aiuto di un’IA dismessa. Questo terrario unico ospita l’unico ambiente di vita non influenzato dalla micidiale crescita dei funghi e offre un rifugio sicuro per la giovane Toriko. Nonostante sia sopravvissuta a malapena al complotto di cloudAI, Toriko ha contratto un’altra misteriosa malattia mortale. Robbie deve fare del suo meglio per mantenere Toriko al sicuro mentre esplora i ricordi persistenti di cloudAI per mantenere il terrario e trovare una cura per il disturbo sconosciuto di Toriko. Esplorate questo cupo ma stravagante mondo post-apocalittico e i suoi infiniti passaggi e condotti sotterranei per raccogliere materiali e fabbricare gli oggetti necessari per aumentare le tue statistiche e salvare l’ultimo essere umano rimasto dalla morte imminente.

void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 sarà disponibile dal 3 marzo 2023 su Nintendo Switch e PlayStation 4.