The Last of Us Part III sarebbe già in sviluppo, anche per PlayStation 6!

Per adesso si tratta soltanto di una indiscrezione e quindi bisogna prendere questa notizia con le dovute precauzioni, ma stando al leak diffuso in rete dal sito TheLeak.co, Naughty Dog starebbe già sviluppando The Last of Us Part III, sequel della saga con protagonisti Joel, Ellie ed Abby. Ma la notizia più interessante sarebbero le piattaforme su cui è in sviluppo il gioco.

Il rumor infatti afferma che The Last of Us Part III sarebbe attualmente in sviluppo sia per PlayStation 5, ma anche per PlayStation 6, prossima console di Sony Interactive Entertainment che però vedrà la luce nel corso dei prossimi anni. Dunque, da questo dettaglio possiamo estrapolare come il nuovo capitolo del franchise vedrebbe la luce alla fine di questa generazione, arrivando sul mercato o con una doppia versione cross-gen, o con una versione PS6 attesa magari qualche mese dopo rispetto alla sua controparte PS5.

Di recente però lo stesso Neil Druckmann ha affermato che al momento non ci sono piani per un sequel della sua saga: si tratta di dichiarazioni depistanti, oppure di un qualcosa che smentisce questo rumor? Per adesso è difficile saperlo. Ciò che sappiamo però è che attualmente è in produzione qualcosa di concreto, ossia la nuova componente multiplayer di The Last of Us, che potrebbe essere pubblicato come game as a service, oltre che co-op!