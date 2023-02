Forspoken: pubblicata patch 1.03 su Steam

Square Enix ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento per Forspoken su Steam. La patch del 7 febbraio peserà 200MB e, da quello che possiamo vedere, non porterà grossi cambiamenti o miglioramenti alle performance del titolo.

Secondo le note di rilascio, questa patch risolve un crash che può verificarsi quando si utilizza una GPU specifica ma che Square Enix ha omesso dalle note, quindi non sappiamo con certezza a quale scheda video la software house si stia riferendo. Viene anche risolto un problema all’audio del gioco che causava l’emissione di uno strano suono non intenzionalmente. Sfortunatamente questa patch non aggiunge alcuna impostazione per le texture del gioco e non migliora la qualità delle ombre in ray tracing e gli effetti di occlusione ambientale e neanche i problemi di frame pacing del titolo.

In ogni caso, vi lasciamo alle note di rilascio della patch 1.03 di Forspoken.

Problemi Tecnici

Risolto un problema per cui l’impostazione del pulsante laterale non può essere eliminata per la configurazione del mouse a 5 pulsanti.

Il testo di sistema accompagnato da questo aggiornamento verrà visualizzato solo quando la lingua del testo è impostata su inglese o giapponese. Il testo di sistema per altre lingue sarà presto implementato in un prossimo aggiornamento.

Risolto un crash che può verificarsi quando si utilizza una GPU specifica.

Risolto un problema per cui si verificano sfarfallii dello schermo quando si utilizzano determinate GPU Intel.

Risolto anche un problema audio che causava rumori indesiderati.

Le dimensioni del display dell’interfaccia utente sono state modificate per Steam Deck quando la risoluzione è impostata su 1280 x 800.

Varie correzioni minori.

Aggiustamenti Grafici

Aggiornate le impostazioni grafiche per limitare il numero di NPC visualizzati quando il livello di dettaglio del modello è impostato su Basso.

Aggiornata la grafica di alcuni oggetti che appaiono nella mappa di New York.

Aggiornamenti delle Funzionalità

Il sistema è stato aggiornato per accettare gli input dei pulsanti dal controller utilizzato anche quando più controller sono collegati al PC.

La versione della patch verrà visualizzata nella schermata del titolo del gioco.

L’area cliccabile per le voci di ciascun menu è stata ampliata per gli input del mouse.

Vi lasciamo alla nostra recensione di Forspoken se ancora non l’avete letta e vi ricordiamo che il titolo è disponibile per PS5 e PC via Steam.