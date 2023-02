Everspace 2 esce dall’accesso anticipato, versioni next gen in arrivo durante l’estate

Everspace 2 è stato lanciato in accesso anticipato più di due anni fa e, da allora, lo sviluppatore Rockfish Games ha sviluppato il gioco con una serie di importanti aggiornamenti in risposta al feedback dei giocatori. A novembre, lo sviluppatore ha confermato che lo sparatutto spaziale open world sarebbe uscito dall’accesso anticipato per il suo lancio completo all’inizio del 2023 e ora è stata confermata una data di rilascio.

Il gioco verrà lanciato per PC tramite Steam, GOG e Microsoft Store il 6 aprile. Il lancio per PC sarà seguito dalle versioni PS5 e Xbox Series X/S durante l’estate. Contemporaneamente verrà lanciata una versione completamente ottimizzata di Steam Deck. Nel frattempo, Rockfish Games ha anche annunciato che le versioni PS4 e Xbox One precedentemente annunciate sono state cancellate. Coloro che desiderano ottenere una copia fisica del gioco potranno acquistare un’edizione deluxe su console, per gentile concessione di Maximum Games, i cui preordini andranno in diretta il 6 aprile, insieme all’uscita del gioco per PC. I dettagli su cosa includerà l’edizione saranno rivelati lo stesso giorno. Inoltre, è stato pubblicato un nuovo trailer sulla configurazione narrativa centrale del titolo. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Everspace 2 è un frenetico sparatutto spaziale a giocatore singolo con esplorazione, tonnellate di tesori e classici elementi GdR. Vivete una storia avvincente ambientata in un mondo aperto intenso, creato a mano, con segreti e pericoli che si metteranno sulla tua strada per diventare umano. Durante la campagna incontrerai degli amici con una storia da raccontare. Ti aiuteranno con le missioni secondarie e ti garantiranno vantaggi quando affronterai sfide brutali che si frapporranno tra te e il prossimo tesoro.

Everspace 2 sarà disponibile dal 6 aprile su PC tramite Steam, GOG e Microsoft Store. Le versioni PS5 e Xbox Series X/S arivano durante l’estate.