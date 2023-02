Marvel’s Midnight Suns: flop commerciale per il CEO di Take-Two

Il CEO di Take-Two Strauss Zelnick, durante un recente meeting aziendale con investitori ed analisti, ha rivelato che nonostante il successo mediatico di Marvel’s Midnight Suns il gioco non ha venduto le copie sperate dal publisher.

Jason Schreier di Bloomberg, tramite un tweet, ha affermato che il titolo è stato un successo da parte della critica videoludica ma un flop dal punto di vista delle vendite e Zelnick, intervistato da Schreier, crede che: “è possibile che il periodo di lancio non sia stato perfetto.” Il CEO pensa che, come per i precedenti titoli di Firaxis, anche quest’ultimo, sul lungo termine, macinerà molte unità vendute.

Firaxis ha da poco rilasciato il suo primo DLC per il titolo in questione che vede l’esilarante mercenario Deadpool come personaggio giocabile ed alle prese con delle nuove missioni inserite all’interno del titolo a gennaio, insieme a nuovi nemici da combattere. Vi ricordiamo che all’interno del Season Pass saranno disponibili anche altri nuovi personaggi come Venom, Morbius e Storm di cui ancora non sappiamo nulla. Di recente il direttore Jake Solomon ha svelato come lo studio non è per ora al lavoro su un nuovo titolo della serie XCOM e che, la forza lavoro della software house, è totalmente concentrata sul supporto post lancio del titolo targato Marvel. Affermando di essere al lavoro sul nuovo DLC dedicato a Morbius: “Personalmente non ho informazioni in merito in questo momento e lo dico perché, sinceramente, ieri stavo lavorando agli abiti dell’abbazia di Morbius e alle ricolorazioni, quindi non ci sto lavorando. Non ho nessun programma segreto, non so nulla di XCOM a questo punto“

Vi ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, e Nintendo Switch. Se ancora non l’avete letta ecco la nostra recensione del titolo!