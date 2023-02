Annunciato How 2 Escape, un nuovo puzzle game cooperativo

L’editore Just For Games e lo sviluppatore Breakfirst Games hanno annunciato il loro nuovo puzzle game cooperativo intitolato How 2 Escape per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam. Il gioco sarà pubblicato durante il corso del 2023.

Ecco una breve descrizione del titolo fornita dagli sviluppatori:

Descrizione

How 2 Escape è un gioco di simulazione di fuga in cui due giocatori dovranno cooperare su un gameplay e dispositivi asimmetrici.

Cooperare per vincere

Due giocatori, due modi di giocare. Il primo giocatore su PC incarna il personaggio intrappolato nel treno, esplorando e giocando con l’ambiente. Il secondo giocatore utilizzerà la companion app gratuita dedicata (disponibile gratuitamente per iOS tramite App Store o Android tramite Google Play) per ottenere varie informazioni e cercare di capire come aiutare il primo giocatore e riuscire a fuggire da questo viaggio sfortunato.

Railway to Hell

Ogni vagone è programmato con un tempo limite ed in modi diversi che scoprirai. Il tempo scaduto significa sconfitta. Più a lungo aspetti, più sarà difficile vedere chiaramente. Entrambi i giocatori dovranno interagire tra loro e concentrarsi sul proprio senso. I puzzle richiederanno logica, coordinazione, osservazione e ascolto ma soprattutto: comunicazione! Non c’è tempo per chiacchierare. Esci dal treno intrappolato. Ogni secondo è contato.

Story-Train-lling

La storia sta per essere svelata! Resta sintonizzato per saperne di più.

Qui sotto potrete vedere il trailer di annuncio di How 2 Escape insieme ad una carrellata di screenshot del gioco e qui la pagina ufficiale Steam.