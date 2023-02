Red Bull OP ritorna con la seconda stagione!

Ritorna, a partire da oggi, il format Twitch Red Bull OP ideato da Red Bull dove gli streamer di tutta Italia tornano a sfidare se stessi. Il programma è condotto da Marco Mottura e Simone “VKing” Larivera e porterà sul canale ufficiale twitch di RedBullIT i creator più seguiti del momento, da Moonryde a Dario Moccia.

A martedì alternati, dalle 16:00, Marco Mottura e Simone “Vking” Larivera inviteranno un ospite nuovo ogni episodio dove dovrà dimostrare di essere davvero all’altezza della sua fama, sottoponendosi a sfide estreme ed alla ricerca dei segreti che lo hanno reso un punto di riferimento sul web per gli appassionati. Questa seconda stagione porta con sé anche un’importante novità: gli ospiti non dovranno soltanto dimostrare di saper padroneggiare il loro genere videoludico preferito, ma ognuno di loro dovrà cercare di totalizzare il miglior punteggio su uno dei titoli di maggior successo nel 2022, vale a dire il titolo italiano Vampire Survivors. Ognuno degli ospiti avrà 15 minuti per ottenere il punteggio più alto possibile, creando così una classifica da aggiornare di settimana in settimana, ospite dopo ospite.

Il primo appuntamento è fissato per oggi, 7 febbraio, alle ore 16.00. Il primo ospite della nuova stagione sarà NanniTwitch che proverà a cimentarsi nelle sfide impossibili di Hollow Knight. A seguire, l’alternanza di talent e sfide proseguirà senza pause, tra challenge, curiosità, aneddoti e dietro le quinte dei videogiochi più amati dagli appassionati. Nelle prossime settimane, dalla Red Bull Gaming Zone saranno ospiti content creator come Kurolily, ritornerà NanniTwitch, Dario Moccia, Volpescu e tanti altri ospiti tra nuovi e vecchi.