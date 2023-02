Final Fantasy 7 Remake: Yoshinori Kitase afferma che i cambiamenti narrativi sono necessari per mantenere alto l’interesse dei giocatori

Sviluppare da zero un gioco iconico e importante come l’originale Final Fantasy VII, con la nuova trilogia di Final Fantasy 7 Remake,non è stata un’impresa da poco, tuttavia, sono state apportate modifiche al gioco che potrebbero avere importanti conseguenze per il prossimo capitolo della storia in Final Fantasy 7 Rebirth.

In un’intervista con VG247, il produttore Yoshinori Kitase ha discusso del motivo per cui è stata presa la decisione di deviare dalla trama del gioco originale, affermando:

Ci siamo avvicinati al progetto FFVII Remake con l’obiettivo di renderlo qualcosa che potesse essere apprezzato da entrambi i fan del gioco originale e persone che non lo conoscevano.

Ma è più impegnativo progettare un gioco per qualcuno che sa cosa succederà dopo, e la nostalgia può portarti solo così lontano, come spiega Kitase:

Ho anche avuto esperienze in cui un gioco che ho amato e con cui mi sono divertito molto in passato è stato rifatto, l’ho comprato e l’ho riprodotto fuori dalla nostalgia travolgente. È divertente per un po’, ma il divertimento di quella nostalgia dura davvero solo attraverso le prime sezioni. Ho deciso che Final Fantasy 7 Remake non avrebbe fatto appello solo alla nostalgia, ma avrebbe incluso anche una nuova storia per sentirsi nostalgici e freschi allo stesso tempo.

Kitase conferma che questo ethos continuerà nei prossimi due capitoli della trilogia di giochi pianificata e che i giocatori dovrebbero aspettarsi l’inprevedibile, spiegando che:

Il risultato dei cambiamenti è che, per la Parte 2 e la Parte 3, siamo in grado di dare ai fan l’eccitazione di chiedersi quali parti saranno fedeli al 100% all’originale e dove verranno aggiunti i nuovi elementi. L’originale Final Fantasy VII è stato amato dai fan per oltre 20 anni, ma ho iniziato a sentire che non volevo che finisse come qualcosa in un archivio, e volevo renderlo un titolo che continua essere amato per altri 100 anni a venire. Questo è Final Fantasy 7 Remake.