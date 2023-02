V The Computer Game, i Visitors ad otto bit

V The Computer Game, un tie-in poco conosciuto ma legato ad una serie televisiva di fantascienza degli anni ottanta decisamente di culto, ovvero i Visitors. La leggendaria Space Opera, ideata da Kenneth Culver Johnson, come sappiamo, è oggi considerata una delle più iconiche del decennio scintillante, che quest’anno compie il suo quarantennale, essendo stata rilasciata sui canali della TV statunitense nel 1983. Proprio in questa settimana la serie sta passando il replica sul digitale terrestre italiano grazie al canale Warner TV che propone una gustosa Maratona Visitors, di cui abbiamo parlato in questa pagina. Tra le tante opere derivate, oltre a numerosi romanzi, troviamo anche un interessante videogame pubblicato all’epoca da Ocean Software sui principali Home Computer ad ad otto bit, rilasciato in formato Data Cassette.

V The Computer Game è stato infatti realizzato proprio in seguito al grande successo della saga, divisa originariamente in due mini serie TV, intitolate V e V: The Final Battle, ed anche una serie successiva, Visitors, durata una sola stagione da ulteriori diciannove episodi. Un ventesimo episodio già scritto, è rimasto purtroppo solo in sceneggiatura, poiché la seconda stagione, pur prevista, non è stata alla fine confermata dal network statunitense NBC. Nonostante la chiusura l’interesse verso il franchise è rimasto decisamente alto, con un grosso successo, oltre che negli Stati Uniti anche in Europa, dove la serie arriva poco tempo dopo. Visitors diventa subito una serie cult e si è deciso di trarne un videogame. Ad occuparsi della distribuzione è Ocean Software, che rilascia il titolo per gli Home Computer ad otto bit l’anno successivo alla fine della saga in TV, ovvero nel 1986. Lo sviluppo viene affidato a Kaos per le piattaforme Amstrad CPC, realizzata da Gary Burfield-Wallis, e Commodore 64, versione che vede la programmazione di Grant Harrison e la grafica di Nik Nig e Kev. Il team Softone ed il programmatore Jon Wood sono invece responsabili per quanto riguarda la versione Sinclair ZX Spectrum.

V The Computer Game è un interessante action adventure con blandi elementi platform che ci vede nei panni di Mike Donovan, il leader della resistenza terrestre che ha il compito di entrare nell’enorme astronave dei visitatori per far esplodere il suo reattore piazzando esplosivi nei punti chiave. Gli alieni cercheranno di fermarci, così come i robot di sorveglianza, pulizia, manutenzione e sicurezza. Se tocchiamo dei robot o veniamo colpiti da loro, una carica statica farà aumentare il nostro battito cardiaco. Se questo accade più volte è necessario riposare o la stanchezza potrebbe ucciderci. Nel gioco sono presenti otto diversi laboratori dove si trovano le formule per creare il Red Dust, elemento che, come sappiamo dalla serie televisiva, è letale per gli alieni. Il nostro compito sarà quindi quello di rilasciarlo negli impianti di purificazione dell’aria per eliminare i nemici molti e rallentare anche i robot. Come arma a disposizione abbiamo un laser, che però ha una carica limitata che può esaurirsi, lasciandoci solo la possibilità di saltare o rotolare per evitare i nemici. Gli stage sono visivamente divisi in due parti sullo schermo, su quella superiore si svolge l’azione, su quella inferiore invece è presente il computer gestionale con tutte le informazioni necessarie. Tra ricerca delle formule e degli esplosivi, potenziamento dei laser, lettura dei messaggi alieni ed azione incessante, V The Computer Game del publisher Ocean Softwareè un titolo davvero ben realizzato ed appassionante. Il titolo è oggi giocabile anche direttamente online grazie al portale specializzato C64 Online che trovate in questa pagina.