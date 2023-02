Tennis e videogames, un binomio in crescita

Il mondo dei videogames è ricco di giochi che si ispirano allo sport di ogni genere, con il tema calcio che solitamente va sempre per la maggiore, ma negli anni grazie al netto miglioramento della grafica sembra essere protagonisti di ciò che accade su ogni genere di campo sportivo. Per chi è appassionato di videogiochi questo passo in avanti dal punto di vista tecnologico consente di sbizzarrirsi in ogni ambito, creando carriere e sentendosi parte di un mondo che solitamente lo si guarda solo in tv. Esistono diverse tipologie di videogiochi dedicati al mondo dello sport e tra queste non manca il tennis.

Questo sport sta acquistando sempre più punti anche nella realtà, con tanti bambini che iniziano a calcare i campi da tennis sognando di diventare i nuovi Federer o Nadal. Il merito va dato sicuramente anche alle nuove leve di questo settore che stanno facendo sognare un po’ tutti, con i media che finalmente hanno mostrato maggiore interesse anche per questa tipologia di sport. L’Italia può iniziare a sognare nuovi titoli proprio grazie a questo boom di giovani tennisti che stanno calcando palcoscenici importanti e tra questi chi sembra avere una marcia in più rispetto agli altri è Sinner.

La stella di Jannik Sinner

Jannik Sinner è protagonista anche di videogiochi dedicati al tennis, come Matchpoint Tennis Championships, Tennis Manager e così via, ormai fa parte dei grandi di questo sport, nonostante però abbia appena 21 anni. Di Sinner ne parlano tutti molto bene, ha quella stoffa del campione che promette bene per il futuro e le scommesse sportive lo vedono tra i protagonisti di questa stagione appena iniziata. Per ora non c’è stato un risultato positivo alla prima competizione importante dell’anno, Sinner è stato infatti eliminato agli ottavi degli Australian Open da Tsitsipas, ma ci sono tanti altri obiettivi da portare a termine.

Del presente e del futuro del talento altoatesino ne ha parlato il suo allenatore, Simone Vagnozzi, che ha intrapreso un nuovo percorso basato su qualche cambiamento importante a livello fisico e tecnico. Il coach di Sinner parla degli obiettivi 2023 evidenziando possibilità di raggiungere finalmente qualche vittoria di rilievo e perché no conquistare uno slam. Jannik Sinner sarà protagonista in questa stagione del tennis mondiale, affronterà i più grandi tornei con lo scopo di alzare un trofeo. L’obiettivo principale riguardano le Finals di Torino, ma per farlo è necessario vincere quanti più match possibili e risalire la classifica dei tennisti più forti al mondo.

Il cambio di rotta di Jannik Sinner

Per raggiungere nuovi obiettivi Sinner si sta allenando duramente, cambiando il suo vecchio modo di giocare, focalizzandosi sugli errori commessi in passato e provando anche a crescere dal punto di vista fisico. Vagnozzi ha apportato modifiche importanti nell’allenamento di Sinner, includendo un potenziamento fisico che servirà per avere una muscolatura più forte che sia in grado di evitare i vari infortuni che invece lo hanno attanagliato nell’ultimo anno.

Questo cambiamento già sta avvenendo grazie alla collaborazione con Juventus Medical, ora Sinner si ritrova con qualche chilo in più di massa muscolare e bisognerà proseguire su questa strada. Ci sono quindi tutti i presupposti per fare bene in questo 2023, con Sinner che a breve potrebbe apparire anche sulle copertine dei vari videogiochi dedicati al mondo del tennis.