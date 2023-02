I giochi di carte più amati

I mazzi di carte, che siano francesi o italiani, hanno dato via a numerose tipologie di giochi. Si tratta solitamente di passatempi che allenano l’intuito e che spesso richiedono sangue freddo e rapidità di scelta. Dai giochi estremamente semplici a quelli più articolati, ecco quali sono i più diffusi.



Il blackjack

Se entriamo https://casino.betfair.it/c/blackjack, il blackjack è probabilmente il gioco più intuitivo. Ogni tavolo prevede la presenza di un mazziere, che fa da banco, e di un numero variabile di giocatori, i quali effettuano le puntate. Piazzate le scommesse, vengono distribuite ai giocatori due carte scoperte, mentre il mazziere riceve una carta scoperta. Per battere il banco e vincere il doppio della propria puntata, bisogna fare un punteggio più alto di quello del dealer, a patto di non superare il valore massimo di 21 punti, oppure ottenere un valore più basso qualora il dealer superi i 22. Il giocatore ha la possibilità di chiamare altre carte fino a che non si ritenga soddisfatto del proprio punteggio, mentre il banco è obbligato a chiamare ulteriori carte fino ad ottenere un massimo di 17, dopo il quale è obbligato a fermarsi. Il punteggio più alto è il blackjack, che si consegue con un asso e con una figura, con il quale si realizza una vincita di 3 a 2. Il blackjack è molto gettonato anche per quanto riguarda i live casino online.

La scopa

A livello italiano, la scopa è uno dei primi giochi che viene insegnato ai bambini, poiché molto semplice da apprendere. Si gioca con un mazzo italiano da 40 carte e generalmente prevede due partecipanti, di cui un mazziere, che si alterna a seguito dei giri. Vengono distribuite tre carte coperte per ogni giocatore e altre quattro vengono poste scoperte sul tavolo. Inizia a giocare il giocatore che si trova alla destra del mazziere, il quale può giocare una delle tre carte in proprio possesso. Lo scopo del gioco è quello di prendere le carte che si trovano sul tavolo tramite una propria carta, che deve corrispondere a quella sul tavolo oppure alla somma di due o più carte scoperte. Il giocatore che riesce a prendere tutte le carte rimaste sul tavolo fa “scopa”. Terminate le tre carte, si distribuiscono altre tre carte alla volta fino alla fine del mazzo e, infine, si calcolano i punteggi in base a vari fattori.

Il poker

Il gioco del poker prevede varie specialità, tra cui il Texas Hold’em, il quale si gioca con carte francesi da cui vengono esclusi i jolly. I giocatori ricevono due carte coperte, mentre sul tavolo vengono distribuite un totale di cinque carte scoperte, le quali servono a ottenere il miglior punteggio possibile tenendo conto di cinque carte. Vengono fatte delle puntate iniziali e, durante la distribuzione delle carte scoperte, possono essere effettuate altre puntate. Per andare avanti fino all’ultimo giro, che si conclude con la scoperta del punteggio dei giocatori, è necessario coprire le varie puntate fatte dagli altri concorrenti. Al termine del giro si prosegue con una nuova distribuzione delle carte.