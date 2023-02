Octopath Traveler 2 Provato: otto è il numero perfetto

Nel 2018 venne rilasciato un titolo su Nintendo Switch a cura di Square Enix che avrebbe definito uno standard grafico estremamente accattivante per i JRPG in uscita dallo stampo classico. Parliamo dell’apprezzato Octopath Traveler, che grazie al suo HD-2D e ad una struttura narrativa peculiare si è imposto sul mercato con decisione, tanto che a distanza di cinque anni ci troviamo al cospetto del sequel, che promette di migliorare la formula del predecessore mantenendo le proprie caratteristiche vincenti, narrando otto nuove storie tutte da scoprire e introducendo alcune novità di rilievo. L’annuncio di Octopath Traveler 2 è stato una gradevole sorpresa, anche perché il titolo si è aperto alle console Sony, essendo in origine relegato su Switch e successivamente su PC. In tal senso, abbiamo potuto provare le prime ore di gioco su PS5, dopo avervene parlato nella nostra anteprima, per raccontarvi le prime battute di questo nuovo seguito in attesa del giudizio definitivo.

Octopath Traveler 2: otto nuove storie per otto nuovi personaggi

Il problema principale del primo capitolo, che paradossalmente si scontrava con una scrittura delle storie individuali di ottimo livello, era la mancata intersezione delle stesse, la quale creava un andamento progressivo piuttosto ambiguo e una dicotomia narrativa evidente. Square Enix ha promesso dei miglioramenti in questo senso, ma non siamo ancora pronti per dimostrare il fatto concretamente, anche se siamo a conoscenza dell’introduzione dei “Crossed Paths“, ovvero storyline che si intrecciano e vedono il coinvolgimento di una coppia di personaggi. In attesa di capirne l’applicazione e l’efficacia, per ora abbiamo potuto saggiare le primissime ore di alcune delle storie proposte, nella fattispecie il primo capitolo di un paio di personaggi.

Non entreremo nel merito delle vicende di ognuno per evitare spoiler, poiché vale la pena godersele il più possibile all’oscuro degli eventi che contraddistinguono il passato dei nuovi eroi, che di primo acchito sembrano convincere, almeno dal punto di vista del design e delle informazioni fornite grazie alle proprie descrizioni, le quali offrono una panoramica sulle loro abilità e sul background. Il fatto che ci siano dei nuovi protagonisti rende Octopath Traveler 2 godibile anche da chi non ha potuto testare con mano il predecessore, dove chiunque potrà addentrarsi nel nuovo mondo di Solistia. Come consolidato, potremo scegliere accuratamente con quale personaggio iniziare la nostra avventura, ognuno partente da un luogo diverso, con propri obiettivi e abilità peculiari. Una volta fatta la scelta e vissuto il prologo caratteristico di ognuno, potremo viaggiare tra le regioni e reclutare gli altri personaggi, per poi proseguire con i capitoli narrativi di ciascuno. Insomma, da questo punto di vista la struttura progressiva alla base del titolo non è cambiata, ma non è da escludere qualche sorpresa più in là.

Giorno/notte e poteri latenti

La novità più rilevante che salta subito all’occhio è l’introduzione del ciclo giorno/notte, non in tempo reale, bensì attuabile grazie alla pressione di un tasto durante l’esplorazione. Questa feature permette innanzitutto di differenziare il gameplay, dove ciò che accade di notte nelle esplorazioni non può accadere di giorno, e viceversa, e soprattutto permette l’utilizzo di una diversa abilità peculiare del personaggio in uso. Quindi, se un personaggio può ricorrere ad un suo talento durante il giorno, di notte esso verrà sostituito da un altro. Una soluzione interessante in prima battuta, che vogliamo assolutamente approfondire più avanti nel gioco quando avremo a disposizione ogni personaggio reclutabile per capire le possibilità offerte al giocatore nell’overworld, che ricordiamo chiaramente esplorabile e dove è possibile imbattersi in nemici casuali.

Negli scontri a turni classici torna la meccanica del Dominio sugli avversari se incontrate le loro debolezze, dove è possibile utilizzare tecniche e abilità specifiche di ogni personaggio del party. Torna anche il sistema di Potenza, per migliorare il danno e il numero di colpi di un attacco consumando dei punti azione accumulati, per un combat-system che si dimostra ancora una volta tattico e ostico se non si riflette bene nella strategia di approccio. Anche nei combattimenti troviamo una novità assoluta e di rilievo, i Poteri Latenti, ovvero mosse speciali estremamente potenti e variegate capaci di ribaltare le sorti degli scontri, vincolate ad un indicatore specifico che si incrementa al compimento di precise azioni, come ad esempio danneggiare i nemici o incassare attacchi.

Insieme alla formula ludica, solida, avvincente e migliorata, torna il delizioso comparto grafico in HD-2D, ulteriormente rifinito e gradevolissimo da vedere, che porta la fusione tra pixel e scenari 3D ad un nuovo livello di realizzazione. La direzione artistica impiegata per la serie è ormai un punto fermo adottato anche da altri progetti di rifacimento interni, come il recente remake di Live A Live o l’atteso Dragon Quest 3 HD-2D Remake, e insieme alla fluidità totale della scena garantita dall’ammiraglia di Sony rappresenta un’esperienza visiva tra retro e moderno unica, in attesa di capire se, visivamente parlando, la qualità si manterrà alta per tutta l’avventura, la quale promette tantissime ore di contenuto, tra progressione principale, incarichi secondari e post game. Il doppiaggio in inglese testato al momento risulta convincente, insieme all’adattamento dei testi in italiano, dove alcune linee differiscono dal parlato, talvolta con ampie differenze che speriamo non risultino in problemi comunicativi per quanto riguarda concetti importanti nel lungo andare. I primi accenni di colonna sonora lasciano pochi dubbi sulla bontà musicale del nuovo Octopath Traveler 2, che attendiamo di valutare nella sua interezza sulla strada che ci porterà verso la recensione completa.

Data d’uscita: 24 febbraio 2023

Piattaforme: PS5, PS4, PC, Switch

Sviluppatore: Acquire, Square Enix

Publisher: Square Enix

Octopath Traveler 2 raddoppia la posta in gioco presentandosi a ridosso della release in gran forma, con una cura maniacale, un comparto grafico delizioso e un combat-system più ricco rispetto al passato. Rimangono per il momento delle perplessità riguardo all’intreccio narrativo dei personaggi coinvolti, sul quale attendiamo per dare un giudizio, complici le battute iniziali della nostra prima prova con mano. Per tutto il resto, già da ora si respirano ottime sensazioni per il prosieguo, per un sequel che vuole migliorare il suo predecessore in ogni componente non volendo rinunciare ai suoi punti di forza caratteristici, che ritroviamo in toto. Appuntamento dunque alla recensione, per capire se Acquire e Square Enix hanno fatto realmente centro a fronte dei numerosi feedback dei fan e della critica.