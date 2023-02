Apple potrebbe saltare l’aggiornamento di M2 Mac Studio per potenziare Apple Silicon Mac Pro

Se le indiscrezioni sono attendibili, Apple ha dovuto ridimensionare le sue ambizioni per il Mac Pro Silicon. Il chip “M2 Extreme“, previsto per aumentare le prestazioni, sarebbe stato cancellato e alcuni dei vantaggi che normalmente si associano al Mac Pro – la possibilità di aggiornare la RAM e la grafica – probabilmente non saranno supportati a causa del modo in cui sono progettati i chip Apple Silicon.

Se le indiscrezioni più recenti sono esatte, ci rimane un Mac Studio di fascia alta con slot di archiviazione accessibili all’utente, inserito nell’attuale design a torre del Mac Pro. Questo non lascia molto spazio tra il Mac Studio e il Mac Pro, tanto che il Mac Pro potrebbe avere problemi a giustificare la sua esistenza e il suo sovrapprezzo. Una possibile soluzione, come riportato da Mark Gurman di Bloomberg, è che Apple potrebbe semplicemente saltare l’aggiornamento della generazione M2 per il Mac Studio, lasciando un maggiore divario di prestazioni tra i modelli Studio ancora basati su M1 e un Mac Pro basato su M2.

“Non avrebbe senso che Apple offrisse contemporaneamente un Mac Studio M2 Ultra e un Mac Pro M2 Ultra”, scrive Gurman nella sua newsletter (via MacRumors). “È più probabile che Apple non aggiorni mai il Mac Studio o che si trattenga fino alla generazione M3 o M4. A quel punto, l’azienda potrebbe essere in grado di differenziare meglio il Mac Studio dal Mac Pro”.

Sebbene Gurman sia di solito in grado di sapere queste cose, vale la pena notare che egli definisce questa previsione più come un’ipotesi, piuttosto che attribuirla a una fonte specifica di Apple o a uno dei suoi fornitori. Non è certo una garanzia assoluta che non ci sarà una versione M2 dello Studio.

