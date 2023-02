Nintendo Direct: nuovo evento confermato per domani 8 febbraio

Se ne vociferava da un pochino, ma ora è certezza: ci sarà un nuovo Nintendo Direct a brevissimo.

Alle 23:00 di domani, mercoledì 8 febbraio, andrà infatti onda un Nintendo Direct di circa 40 minuti dedicato principalmente ai titoli per Nintendo Switch in arrivo nella prima metà del 2023.

Lecito dunque attendersi novità riguardanti The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, oppure Bayonetta Origins, passando per Advance Wars 1+2 Reboot Camp. Per saperlo con certezza però basterà seguire la diretta, che verrà trasmessa sul sito di Nintendo Direct e sul canale YouTube di Nintendo Italia.

Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia il nuovo evento.