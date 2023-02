Chrome 110: la prima build del nuovo update

In uscita oggi, Google Chrome 110 contiene un changelog molto lungo. Sebbene Chrome 109 dovesse essere la prima versione del browser a implementare l’alternativa di Google ai cookie di terze parti sotto forma di” Cookies Having Independent Partitioned State” (CHIPS), sembra che questa sia stata spostata a Chrome 110. Inoltre, è stato implementato un meccanismo di opt-out per la Conferma di pagamento sicuro che consente agli utenti di rimuovere le informazioni dal server dello sviluppatore.

Anche se i dettagli sono troppo tecnici per la maggior parte di noi, gli implementatori di server HTTPS esterni potrebbero voler dare un'occhiata a una permutazione dell'estensione TLS ClientHello che garantisce una maggiore resistenza del protocollo alle modifiche.

Inoltre, c’è un maggiore controllo dell’accesso alla funzione navigator.share() per gli oggetti iframes di terze parti, oltre alla possibilità di caricare nuovi documenti in essi attraverso contesti effimeri privi di credenziali, e le applicazioni web possono anche personalizzare il loro comportamento di lancio in base a vari trigger. In modo simile, è stato aggiunto il supporto cross-origin iframe per l’API FedCM, un aspetto apprezzato dagli sviluppatori web e dai fornitori di browser (Apple, Mozilla).

Infine, ci sono anche un paio di deprecazioni e rimozioni. WebSQL in contesti non sicuri è stato completamente eliminato in seguito alla deprecazione in Chrome 105. Allo stesso modo, l’API per le quote di archiviazione legacy “window.webkitStorageInfo“ è stata rimossa. È stata deprecata dal 2013 e si prevede che questa rimozione avrà un impatto minimo, considerando che nessun altro browser l’ha implementata.

