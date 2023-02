Samsung Galaxy 23: Il bloatware spinge il sistema operativo Android a ben 60GB

Come sistema operativo per smartphone, Android si sforza di essere un sistema operativo leggero in modo da poter funzionare su una varietà di hardware. La prima versione del sistema operativo doveva essere contenuta nel T-Mobile G1, con soli 256 MB di memoria interna per Android e tutte le applicazioni, e da allora l’idea è stata quella di utilizzare il minor numero di risorse possibile. A meno che non abbiate l’ultimo telefono Samsung, dove Android occupa ben 60 GB di memoria.

Sì, il Galaxy S23 sta lentamente arrivando alle masse e, come evidenzia Mishaal Rahman, senior technical editor di Esper, in un sondaggio sullo spazio di archiviazione, il nuovo telefono di Samsung è decisamente fuori linea rispetto alla maggior parte dell’ecosistema. Diversi utenti riferiscono che il telefono utilizza circa 60 GB per la partizione di sistema fin dall’inizio. Se si dispone di un telefono da 128 GB, si tratta di quasi la metà dello spazio di archiviazione per il sistema operativo Android e le applicazioni. È quattro volte la dimensione della normale partizione di sistema del Pixel 7 Pro, che è di 15 GB. È la dimensione di due installazioni di Windows 11, una accanto all’altra. Cosa potrebbe mai metterci Samsung?!

Possiamo fare alcune ipotesi sul perché di queste dimensioni. Innanzitutto, Samsung è nota per avere una divisione software scadente che produce codice di bassa qualità. L’azienda tende a cambiare tutto in Android solo per il gusto di cambiare, ed è difficile pensare che questi cambiamenti siano molto validi. In secondo luogo, Samsung potrebbe voler dare l’impressione di avere un proprio ecosistema non Google, e per farlo clona tutte le app Google fornite con i suoi dispositivi. Samsung è obbligata per contratto a includere le app di Google, quindi si ottiene sia la versione di Google che quella di Samsung. Ciò significa due app store, due browser, due assistenti vocali, due app di messaggistica, due app di tastiera e così via. Tutte queste app vengono aggiunte alla partizione di sistema e spesso non sono rimovibili.

A differenza dei sistemi operativi puliti di Google o Apple, Samsung vende spazio nei suoi dispositivi al miglior offerente attraverso il crapware preinstallato. Un’azienda come Facebook acquista un posto nella partizione di sistema di Samsung, dove può ottenere permessi di sistema più invasivi che non sono concessi alle app del negozio di applicazioni, consentendole di spiare più efficacemente gli utenti. Di solito si trovano anche Netflix, Microsoft Office, Spotify, Linkedin e chissà cos’altro. Se si acquista un telefono di un operatore, viene inclusa anche un’altra serie di crapware, ovvero tutte le app di Verizon e tutto lo spazio che vogliono vendere a terzi. La quantità media riportata dagli utenti è di 60 GB, ma le offerte di crapware cambiano a seconda dei gestori e dei paesi, quindi sarà diverso per tutti.

Per continuare a leggere altre tech news, potete cliccare qui!