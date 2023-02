Marvel Snap: iniziata la nuova stagione, Nel Regno Quantico

Da oggi 7 febbraio è iniziata la nuova stagione di Marvel Snap, il gioco di carte di Second Dinner con i personaggi dell’universo Marvel. Arriva la nuova carta M.O.D.O.K., . La carta è ottenibile al primo livello del pass premium e con lei, tra le ricompense, ci sono le varianti per Ant-Man, The Wasp e lo stesso Zabu (come ultimo reward al livello 50) anche in concomitanza con il film Ant-Man and the Wasp: Quantumania in arrivo il 15 febbraio. In mezzo, gold, crediti, booster e avatar (sempre di Ant-Man, The Wasp e lo stesso M.O.D.O.K.). La stagione durerà un mese. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, dove il chief development officer Ben Brode parla delle novità in arrivo.

M.O.D.O.K. è una costo 5 e ha 8 di forza, con abilità alla scoperta che scarta la propria mano. Può dunque funzionare in un mazzo discard, potenziando ad esempio carte come Morbius.

In più, in arrivo anche 4 nuove location:

– Camp Lehigh: Aggiungi una carta casuale a costo 3 alla mano di ogni giocatore.

– Quantum Tunnel: Quando giochi una carta qui, scambiala con una carta del tuo mazzo.

– Quantum Realm: Quando si gioca una carta qui, si imposta la sua Potenza base a 2.

– The Sacred Timeline: Il primo che la riempie ottiene una copia della sua mano iniziale.

Successivamente verranno introdotte anche nuove carte nella serie 5, Ghost, Stature, Kang The Conqueror (oltre a Zabu protagonista della scorsa stagione), ed arriveranno più di 20 varianti e diversi bundle, a partire da quello di Mr. Negative. Potete vedere tutti i dettagli nel post sul sito ufficiale.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Marvel Snap è disponibile, free-to-play, su PC e dispositivi mobile (Android e iOS).