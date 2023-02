AMD: le nuove CPU RYZEN 7000X3D con 3D V- Cache

AMD ha annunciato per la prima volta i processori della serie Ryzen 7000X3D al CES 2023. L’azienda ha sottolineato allora, e di nuovo nel suo recente post, che la tecnologia 3D-V-Cache presente nei chip contribuisce ad aumentare le prestazioni e l’efficienza. Questi guadagni appaiono soprattutto quando si tratta di giochi.

Durante la presentazione, AMD ha confrontato il Ryzen 9 7950X3D con l’Intel Core i9-13900K. In particolare, l’azienda ha dichiarato che il nuovo chip di punta offre un miglioramento del 10% rispetto al processore di fascia alta di Intel.

La stessa tecnologia V-Cache è stata utilizzata nel Ryzen 7 5800X3D, che ha ottenuto recensioni positive. Il Ryzen 9 7950X3D è un chip Zen4 a 16 core, mentre il Ryzen 9 7900X3D ha 12 core. Il Ryzen 7 7800X3D ha 8 core. Tutti i processori dovrebbero essere in grado di gestire i carichi di lavoro più impegnativi per i creatori professionisti e per chi vuole giocare ai migliori giochi per PC.

AMD ha sottolineato che, poiché tutte le schede madri AM5 supportano una funzione di flash del BIOS, è facile installare un nuovo processore e aggiornare il BIOS e i driver del chipset in un nuovo sistema.

I processori della serie Ryzen 7000X3D non hanno un dissipatore nella confezione. AMD consiglia un dissipatore a liquido AIO da 280 mm per ottenere le migliori prestazioni.

L’azienda ha anche accennato a nuove schede madri B650 da parte dei partner nel primo trimestre del 2023. Secondo AMD, l’elenco delle migliori schede madri dovrebbe espandersi per includere opzioni a “una gamma più ampia di punti di prezzo”.

