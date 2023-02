Overwatch 2: la stagione 3 parte oggi 7 febbraio

Oggi 7 febbraio inizia la Stagione 3 di Overwatch 2, portando con sé tanti nuovi contenuti, tra cui la nuova mappa di Controllo Antartide, un nuovo Pass Battaglia a tema mitologia asiatica con un modello mitico per Kiriko, l’evento di gioco Ultra Valentino che prevede anche LoverWatch, un dating simulator di Overwatch su browser, nonché una collaborazione tra franchise, la prima di Overwatch 2. Farà ritorno anche la Sfida Pachimarzo.

Questa la descrizione della nuova mappa di Controllo, Penisola Antartica

La modalità Controllo ottiene la sua prima mappa di Overwatch 2 a forma della gelida Antartide! Abbiamo già visitato la struttura principale di Ecobase: Antartide, come visto nel filmato In marcia di Mei, ma la stazione della Penisola Antartica è una tundra piena di trascorsi con diverse storie ancora da raccontare. Questa mappa di Controllo tutta innevata prevede dei panorami unici, tra cui una nave rompighiaccio e una stazione di trivellazione sotterranea Con un sacco di strade secondarie e dei punti rialzati di vantaggio sopra le zone e gli obiettivi più trafficati, non vediamo di come si evolverà il meta in questo gelido campo di battaglia!

Potete leggere tutti i dettagli della nuova stagione, tra cui i cambiamenti al sistema delle partite competitive, attraverso il post sul sito ufficiale. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio della season 3 di Overwatch 2.