Star Wars Jedi Survivor: nove minuti di gameplay sul pianeta Koboh

IGN ha fatto uscire un video gameplay di nove minuti di Star Wars Jedi Survivor, action-adventure in sviluppo da parte di Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts, sequel di Fallen Order (del 2019).

Non molto tempo dopo l’inizio del gioco, il protagonista Cal Kestis atterra su Koboh, un nuovo pianeta dell’universo di Star Wars, dopo che una missione segreta è andata male, e deve cercare assistenza per riparare la sua nave, The Mantis. Il filmato segue Cal e il suo droide BD-1 poco dopo l’atterraggio sul pianeta.

Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC via Steam dal 28 aprile. Potete vedere il filmato qui sotto.