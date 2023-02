Resident Evil Death Island: annunciato nuovo film in computer grafica

Sony Pictures Home Entertainment e Capcom hanno annunciato Resident Evil Death Island, nuovo film in computer grafica diretto da Eiichiro Hasumi (Assassination Classroom) da una sceneggiatura di Makoto Fukami (Psycho-Pass) e sequel diretto di Vendetta. Saranno presenti Leon, Chris e Jill e sarà disponibile al cinema nell’estate 2023. L’annuncio arriva tramite un primo trailer pubblicato da IGN, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione che accompagna il video:

L’agente del D.S.O. Leon S. Kennedy è in missione per salvare il dottor Antonio Taylor dai rapitori, quando una donna misteriosa ostacola il suo inseguimento. Nel frattempo, l’agente della B.S.A.A. Chris Redfield sta indagando su un’epidemia di zombie a San Francisco, dove la causa dell’infezione non può essere identificata. L’unica cosa che le vittime hanno in comune è che tutte hanno visitato di recente l’isola di Alcatraz. Seguendo questo indizio, Chris e la sua squadra si dirigono verso l’isola, dove li attende un nuovo orrore. Diretto da Eiichiro Hasumi (Assassination Classroom) da una sceneggiatura di Makoto Fukami (Psycho-Pass). Basato su Resident Evil, il gioco survival-horror di successo che ha venduto oltre 130 milioni di copie in tutto il mondo, Death Island è un nuovo film d’animazione in computer grafica e il sequel di Resident Evil: Vendetta. Sony Pictures Home Entertainment distribuirà il film in tutto il mondo, escluso il Giappone, nell’estate del 2023.

Qui sotto potete vedere il trailer di Resident Evil Death Island.