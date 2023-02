System Shock: nuova demo per lo Steam Next Fest

Per lo Steam Next Fest, evento dedicato alle versioni di prova che andrà avanti fino al 13 febbraio, è disponibile una nuova demo di System Shock, il remake del gioco originale del 1994 che arriverà a marzo.

Questa la descrizione del gioco:

Combinando un gameplay cult con nuovissime immagini in HD, controlli aggiornati, un’interfaccia revisionata e suoni e musica completamente nuovi (contiene persino il doppiatore originale di SHODAN), la demo consentirà ai giocatori di provare l’intero livello di apertura, senza restrizioni – mentre affronti SHODAN e i suoi terrificanti scagnozzi.

I giocatori dovranno usare una combinazione di furtività, astuzia e armi futuristiche per farsi strada attraverso le nuove aree, trappole, enigmi e segreti della Citadel Station per raggiungere SHODAN.

Di fronte a loro c’è un esercito di creature ostili e mutanti, create e controllate dalla stessa SHODAN, i giocatori dovranno combatterle o evitarle per sopravvivere.

System Shock è disponibile per il preordine per PC tramite Steam, GOG ed Epic Game Store. Il titolo uscirà anche su PlayStation 4|5, Xbox One e Series S|X.