Raiden III x MIKADO MANIAX: nuovo gameplay e svelata data d’uscita

NIS America ha da poco pubblicato un gameplay trailer di Raiden III x MIKADO MANIAX, che potete vedere qui sotto, che svela alcuni dettagli sulle modalità di gioco come Score Attack, Boss Rush e Double Play, oltre alla possibilità di pilotare due navi contemporaneamente. Ci saranno delle classifiche mondiali e potremo cambiare l’esperienza di gioco scegliendo tra musica di sottofondo originale o remixata.

Ecco la descrizione del titolo dalla pagina Steam:

Solca i cieli in Raiden III x MIKADO MANIAX, un’elettrizzante aggiunta alla classica serie di sparatutto da sala giochi! Personalizza colonna sonora, sfondi, modalità di gioco e scatenati in una battaglia spaziale senza quartiere!

Allaccia le cinture e solca i cieli in Raiden III x MIKADO MANIAX! Questa versione modernizzata di Raiden III porta azione e grafica migliori su PC. Scegli modalità di gioco, sfondo, colonna sonora e molto altro prima di decollare e battere ogni record. Con le numerose opzioni di personalizzazione e caratteristiche, questo titolo è il degno erede dell’originale!

Gli alieni Crystal hanno attaccato di nuovo la terra. Ferma il loro assalto! Raiden III x MIKADO MANIAX è un elettrizzante capitolo della nota serie videoludica in arrivo su PC con tante novità, pur rimanendo fedele alle sue classiche origini. Rivivi l’epoca dei cabinati a schermo verticale e applica sfondi sempre diversi e unici ai bordi dello schermo. Aggiungi una nota di originalità alla tradizionale formula di Raiden grazie alla possibilità di scegliere tra diverse modalità di gioco quali Score Attack, Boss Rush e Double Play in cui piloterai due astronavi in contemporanea. Svetta in cima alla Classifica mondiale gareggiando contro giocatori online e scegli tra la colonna sonora originale, quella remixata o le singole tracce per ciascun livello.

Doppia potenza di fuoco: pilota due astronavi contemporaneamente grazie alla modalità Double Play!

Raiden remixato: scegli tra la colonna sonora originale e quella remixata completa di singole tracce per ciascun livello!

Pilota di fama mondiale: gareggia contro altri giocatori per svettare in cima alla Classifica mondiale e guarda i loro replay per scoprire chi dovrai affrontare!

Raiden III x MIKADO MANIAX è in arrivo su Nintendo Switch,

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC il 9 giugno 2023 in Europa. Vi invitiamo a rimanere collegati sul nostro sito per eventuali aggiornamenti!