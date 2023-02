Judas ha una finestra di lancio, sviluppato dal creatore di BioShock

Judas è il nuovo progetto dal creatore della serie di BioShock, Ken Levine. A quanto pare il titolo ha una finestra di lancio e dovrebbe uscire a marzo 2025, quindi tra poco più di due anni. Tutto ciò è stato svelato dal recente report sui guadagni di Take-Two dove il publisher ha affermato che distribuirà 87 giochi entro il 2025.

Intervistato da IGN, il CEO Strauss Zelnick ha confermato che Judas sarà tra questi 87 giochi ma non può affermare con certezza se il titolo subirà dei rinvii come lui stesso ha detto “Abbiamo avuto qualche slittamento negli ultimi anni.” Ma sembrerebbe che all’interno della software house il morale sia alto e tutto stia filando liscio come l’olio, come afferma il CEO: “Ci sentiamo davvero stabili in questo momento. Mi sento benissimo riguardo al nostro prossimo programma. Ovviamente c’è sempre la possibilità di qualche slittamento, ma i team sembrano funzionare davvero bene e sono ottimista riguardo alla fornitura continuativa di grandi titoli al mercato.”

Il titolo fu presentato durante i The Game Awards 2022 e di seguito vi lasciamo ad una breve descrizione del titolo:

Un’astronave in disintegrazione. Un disperato piano di fuga. Tu sei il misterioso e tormentato Giuda. La tua unica speranza di sopravvivenza è stringere o rompere alleanze con i tuoi peggiori nemici. Lavorerete insieme per riparare ciò che avete rotto o lo lascerete bruciare?

Judas è un FPS narrativo sviluppato da Ghost Story Games, uno studio guidato da Ken Levine, direttore di System Shock 2, BioShock e BioShock Infinite.

Vi ricordiamo che Judas è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S e dovrebbe uscire a marzo 2025. Nel frattempo vi lasciamo al reveal trailer qui sotto se ancora non l’avete visto!