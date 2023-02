Scars Above: pubblicato un nuovo gameplay trailer

Un nuovo gameplay trailer è stato pubblicato per Scars Above ed offre ai giocatori una panoramica degli elementi chiave del gioco. Creato dallo sviluppatore serbo Mad Head Games e pubblicato da Prime Matter, Scars Above è un avvincente gioco d’azione sci-fi in terza persona, ambientato in un misterioso mondo alieno.

Il gameplay trailer permette ai giocatori di dare un’occhiata a molti degli elementi fondamentali del gioco – esplorazione, combattimento e ricerca – mentre Kate si fa strada attraverso un mondo surreale e pericoloso. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Un’enorme struttura aliena misteriosa appare nell’orbita terrestre lasciando tutto il mondo a bocca aperta; gli umani la chiamano “il Metaedro”. La squadra della Spedizione di Contatto, Analisi e Ricerca (SCAR), composta da scienziati e ingegneri, viene mandata a investigare. Le cose non vanno come previsto e il Metaedro porta la squadra in un misterioso esopianeta dall’altra parte dello spazio. Vestiretei panni della dott.ssa Kate Ward, uno dei membri della SCAR, che si risveglia frastornata e sola in uno strano ambiente ostile. Con l’obiettivo di sopravvivere, partirete alla ricerca dei vostri compagni di squadra tentando di svelare il mistero dietro ciò che vi è successo.

Caratteristiche

: Kate è un’astronauta e una scienziata, non un soldato, ma è piena di risorse e determinata a fare tutto il necessario per sopravvivere.Usate armi a distanza, dispositivi, consumabili e attacchi in mischia, gestite la vostra resistenza per correre, schivare, sfruttare i punti deboli dei nemici e scoprite tattiche efficaci per sconfiggerli. Boss-Fight: Nemici dall’aspetto terribile con tattiche e strategie diverse vi attaccheranno in scontri unici, costringendovi a trovare sempre nuovi modi per sconfiggerli.

Scars Above sarà disponibile dal 28 febbraio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.