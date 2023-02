La software house Bad Vices Games, la stessa di Ravenous Devils, ha annunciato While We Wait Here, un nuovo horror psicologico unito a meccaniche da gioco gestionale di cucina ed è ambientato verso la fine del mondo. Arriverà su PC via Steam nel 2024.

Di seguito una breve descrizione del nuovo videogioco e le caratteristiche principali:

Descrizione

While We Wait Here è un avvincente gioco di gestione di ristoranti/horror psicologico con finali multipli.

Affrontando i temi del tempo, l’Armageddon e le complessità della psicologia umana, While We Wait Here promette di essere tanto profondo quanto accattivante, poiché i giocatori devono destreggiarsi tra la banalità di girare hamburger e versare soda e la minaccia spaventosamente seria che si trova all’esterno le porte della tavola calda.

Combinando le meccaniche di gestione del ristorante con la paura strisciante dell’ignoto e dell’imminente fine del mondo così come lo conosciamo, incontrerai personaggi provenienti da tutto il paese, scoprirai la loro psiche, sentirai le loro paure e rimpianti, giocando un ruolo decisivo nella loro, e la tua, eventuale redenzione o morte.

Con una forte impronta narrativa, scelte, finali multipli e una nuova prospettiva di gioco, While We Wait Here metterà in discussione ogni scelta che stai per fare. Ti dirigerai verso il rifugio al Monte K, incoraggiando i tuoi ospiti a fare lo stesso, o il tuo istinto ti impedirà di fare il viaggio, optando per superare il tuo destino mentre aspetti qui, dove hai sempre aspettato?

Caratteristiche Principali

Un horror psicologico con finali multipli in cui cerchi di risolvere i vari dilemmi dei tuoi clienti in difficoltà.

Accogli i clienti nella tua tavola calda e discuti dell’imminente fine del mondo, aiutali a fare la scelta giusta mentre grigliate hamburger, cucinate patatine fritte, capovolgete pancake e lavate i piatti.

Un’esperienza meditativa senza game over, dove non c’è giusto o sbagliato e dove ogni scelta è solo tua.

Decine di interazioni uniche in prima persona.

Di fronte alla morte, osserva la gamma delle dinamiche umane da dietro un bancone.

Personaggi completamente doppiati.

Di seguito vi riportiamo le dichiarazioni dell’entusiasta Eleonora Vecchi, co-fondatrice di Bad Vices Games: “Quando abbiamo lanciato Ravenous Devils lo scorso aprile, sapevamo di avere qualcosa di forte, ma non potevamo immaginare l’impatto che il lancio avrebbe avuto su di noi come piccolo studio indie. Ecco While We Wait Here! Creare giochi è la nostra passione, e con questo annuncio vogliamo alzare l’asticella delle nostre produzioni, puntando a rilasciare un altro titolo che farà contorcere, gridare e saltare dalla sedia i giocatori!”

Vi ricordiamo che While We Wait Here uscirà nel 2024 su PC via Steam. Nel frattempo qui sotto potete vedere il trailer e una carrellata di screenshot!