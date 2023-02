The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: prezzo appare sul Nintendo eShop

Alcuni fan di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si sono accorti, mentre navigavano sullo store Nintendo, che la pagina ufficiale dedicata al titolo presentava un prezzo di listino di 69,99$ USD. Un errore da parte da Nintendo che è stato subito corretto rimuovendo immediatamente il prezzo sulla pagina ufficiale.

Si tratta di un aumento di 10$ rispetto agli altri titoli first party di Nintendo, come Breath of the Wild, che in genere costano 59,99$ USD in digitale, e si possono trovare dei rivenditori che offrono ancora una copia fisica del gioco per circa lo stesso prezzo di quella digitale. Se questo è il nuovo prezzo della versione digitale e non è un errore, Nintendo sta essenzialmente seguendo la tendenza di altri publisher come Sony e Microsoft dove, sulle piattaforme di nuova generazione, hanno aumentato di 10$ USD i prezzi delle proprie esclusive e titoli first-party.

Vi ricordiamo che oggi ci sarà il Nintendo Direct dovremmo forse aspettarci novità novità sul sequel di Breath of The Wild stasera? Lo scorso Nintendo Direct del 13 settembre il publisher Nipponico ha svelato sia il nome che la data d’uscita del nuovo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in arrivo su Nintendo Switch il 12 maggio 2023. Inoltre lo sviluppo del sequel iniziò nel lontano 2017 dopo che la software house ha finito di lavorare su Breath of The Wild e sappiamo inoltre che l’ambientazione del nuovo sequel è stata ampliata e sarà sviluppata anche in verticale, con la possibilità di esplorare i cieli di Hyrule, come è possibile vedere nel trailer uscito lo scorso settembre.

Insomma non ci resta che attendere questa sera e sperare che Nintendo ci fornisca ulteriori informazioni sul pre-order di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ed un annuncio ufficiale sul prezzo. Restate sintonizzate sul nostro sito per rimanere aggiornati sul Nintendo Direct di questa sera!