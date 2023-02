Nacon Connect annunciato per il mese di marzo

Nacon ha finalmente annunciato una nuova edizione della sua conferenza online, Nacon Connect, che si terrà il 9 marzo alle ore 19:00 italiane. Quest’anno con una line-up particolarmente ricca (più di 25 giochi sono previsti nel corso di questo 2023), durante la presentazione il publisher rivelerà molte informazioni sui giochi in arrivo su console e PC nel corso dei prossimi mesi. Nacon Connect sarà anche l’occasione per mostrare il gameplay di diversi titoli in sviluppo presso i vari studi.

In questa edizione del Connect, la categoria Racing sarà rappresentata solo da un singolo gioco, ossia TT3 Ride on the Edge. I giocatori potranno invece vedere nuovi filmati di diversi giochi a tema azione e avventura, tra cui RoboCop Rogue City, The Lord of the Rings Gollum, Gangs of Sherwood e Ravenswatch. Sarà possibile vedere anche alcuni dei cataloghi dei giochi sportivi e di simulazione, che verranno svelati in occasione della presentazione.

