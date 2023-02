Hearthstone: la patch 25.4 includerà sei nuovi Mercenari

Tramite la pagina ufficiale di Twitter è stata annunciata da Blizzard la patch 25.4 in arrivoper Hearthstone. Il nuovo aggiornamento include sei nuovi Mercenari, nuove Fazioni, il doppio tipo, Assalto al Boss e altro ancora. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale del gioco qui. La società ha affermato che questo sarà l’ultimo aggiornamento sostanziale per la modalità Mercenari. Di seguito il comuincato tramite Twitter:

Radunati attorno al fuoco! Nuove frontiere e contenuti di fine gioco sono in arrivo in questo nuovo aggiornamento dei Mercenari.

A partire dalla patch 25.4, i Mercenari potranno avere due tipi diversi per rispecchiare meglio la loro identità. Avremo tipi come Umano-Non Morto, Celestiale-Bestia e molti altri! Diversi Mercenari otterranno un secondo tipo in questo aggiornamento, aprendo tutta una serie di possibilità per sinergizzare la tua collezione. I contenuti di Assalto al Boss sono settimanali, con un nuovo Assalto al Boss sbloccato ogni giorno fino al ripristino alla fine della settimana. Ciascun Assalto al Boss è come una taglia con 3 scontri consecutivi contro il boss della taglia, che portano a uno scontro finale contro due boss.

n Hearthstone potete cambiare il corso di una partita con potenti effetti e interazioni folli. Lanciate Magie, evocate potenti servitori e sbaragliate i vostri nemici. Fate pratica in modalità Amichevole, scalate i vertici della classifica in modalità Classificata, scombinate tutto nelle Risse, mettete alla prova la fortuna in Arena. Il gioco è in continua crescita poiché i nuovi set di carte mantengono il gioco vivo e spumeggiante. Ogni espansione introduce nuove carte e nuovi modi di giocare.

Hearthstone è disponibile per PC e dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.